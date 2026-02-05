¿Qué gobierna, quién gobierna?

La respuesta parece obvia: Argentina es gobernada por Javier Milei y Estados Unidos por Donald Trump. Sin embargo, cuando nos alejamos del ruido informativo y de la sucesión incesante de imágenes, la pregunta se vuelve menos simple y más incómoda. ¿Qué significa realmente gobernar y para quién se gobierna?

Hace apenas dos años, un panelista televisivo conocido por su retórica confrontativa y su prédica abiertamente antiestatal (al punto de autodefinirse como un “topo dentro del Estado”) llegó a la presidencia argentina. Lo hizo acompañado por Victoria Villarruel, abogada y dirigente con posiciones públicas contrarias al aborto, la eutanasia, el matrimonio igualitario, la Educación Sexual Integral y lo que denomina “ideología de género”, además de una reivindicación explícita de la última dictadura cívico-militar. En el balotaje de 2023, la fórmula obtuvo el 55 % de los votos válidos, unos 14 millones de electores, de 27 millones que lo hicieron.

Desde el inicio de su gestión, el gobierno de La Libertad Avanza se caracterizó por una política de reducción drástica del Estado: despidos en el sector público, recortes presupuestarios y cierre o desfinanciamiento de organismos e institutos estatales. Todo bajo la premisa de promover el libre mercado, atraer inversiones y priorizar el derecho a la propiedad privada.

La estabilización de la inflación se convirtió en el eje central del programa económico. Para ello, Argentina retomó un proceso de endeudamiento externo de gran magnitud con el Fondo Monetario Internacional, organismos multilaterales y banca privada internacional. Los datos oficiales muestran una desaceleración inflacionaria, con registros mensuales en torno al 2,5 % y una inflación interanual del 31,4 % en 2025. El costo social del ajuste, sin embargo, recae de manera desigual: trabajadores, jubilados, pymes y economías regionales no evidencian mejoras estructurales, mientras que los sectores exportadores de materias primas y el capital financiero aparecen como los principales beneficiados, profundizando la concentración económica.

En política exterior, el alineamiento es explícito. Milei se presenta como un defensor férreo de Estados Unidos, Israel y lo que denomina “la cultura occidental” y “la libertad”. Esa posición se expresó en el respaldo incondicional al gobierno israelí en el marco de la guerra en Gaza (cuestionado por organismos internacionales y resoluciones de Naciones Unidas) y en una relación de subordinación política y simbólica con Donald Trump, quien incluso llegó a atribuirse públicamente la victoria electoral de Milei en Argentina.

Aquí la pregunta inicial vuelve con fuerza: ¿el presidente argentino gobierna para la sociedad argentina? Las medidas adoptadas hasta ahora no han mostrado beneficios visibles para amplios sectores de la población. Por el contrario, los ganadores parecen ser actores concentrados de la economía, mientras se deterioran ingresos, empleo y consumo.

Pero entonces, ¿qué es gobernar? Suele asumirse, de manera simplificada, que gobernar es sinónimo de desarrollo, modernización o eficiencia. Conceptos amplios, muchas veces vaciados de contenido, que cada quien interpreta a su manera. ¿Es la “libertad” de la que habla el presidente la misma que experimentan los jubilados reprimidos semanalmente en las calles? ¿Es comparable a la libertad que invocan otros líderes cuando justifican intervenciones militares o políticas de fuerza?

Gobernar implica orientar el rumbo de una sociedad en contextos de escasez, conflicto y desigualdad. Supone definir objetivos colectivos, explicitar un proyecto de país y asumir los costos de ese camino. La metáfora del barco resulta útil: gobernar es fijar un rumbo y conducir la nave entre vientos adversos y mareas cambiantes. Ese destino puede ser compartido y explícito, o reservado a unos pocos, aun a costa de sacrificar parte de la tripulación.

Parte central de la política es esa construcción del futuro; mostrar lo que todavía no se ve, anticipar un horizonte posible y convocar a recorrerlo. Por eso resulta clave conocer no solo las medidas de un gobierno, sino también sus alianzas, sus referencias y los intereses que lo condicionan.

A este escenario se suma un factor decisivo del siglo XXI: las redes sociales y los dispositivos móviles. Estudios recientes indican que los argentinos pasan en promedio más de seis horas diarias frente al celular, casi la mitad del tiempo que permanecen despiertos. El tiempo para informarse críticamente y reflexionar se vuelve escaso. Entre el trabajo y el descanso, las pantallas ofrecen entretenimiento constante que muchas veces nos abstrae de la realidad inmediata.

Mientras tanto, se definen políticas estratégicas sobre el agua en Mendoza, el litio en el norte, el petróleo en el sur, los bosques patagónicos, el desmonte en el Chaco o las Islas Malvinas. El gobierno del territorio convive con el gobierno de la atención.

La pregunta entonces se desplaza: ¿quién gobierna a quienes gobiernan? ¿Qué poderes, intereses y narrativas moldean sus decisiones? Y, en un plano más cercano, ¿quién gobierna nuestro tiempo, nuestra mirada y nuestras prioridades?

Se le atribuye a Nelson Mandela la frase “soy el capitán de mi destino”. En una época de liderazgos fuertes, discursos simplificadores y algoritmos opacos, la afirmación sigue vigente como desafío colectivo. Sabemos quién ocupa la presidencia. Lo que aún debemos discutir, con urgencia, es qué se gobierna, para quién y bajo el timón de quién.

* Darío Gómez Pucheta es licenciado en Trabajo Social y Doctor en Administración y Políticas Públicas.

