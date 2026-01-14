Puro huevo: Argentina ya es el primer consumidor mundial

En medio de un sostenido cambio de la dieta y un repunte en la producción, la Argentina se convirtió en el principal productor de huevos -una proteína animal clave- del mundo en 2025. El consumo per cápita es el más importante a nivel mundial, de unos 398 huevos por persona al año, 35 unidades más que en 2024.

Casi toda la producción de huevos se destina al mercado local, muy poco se exporta (323 millones de unidades). El dato está incluido en el “Informe Productivo 2025” de la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (Capia).

En 2025 la producción subió un 8,82%, al alcanzar 18.970 millones de huevos y en el país se producen 533 huevos por segundo.

El parque productivo subió casi un 9%, al pasar 57,7 millones de gallinas ponedoras en 2024 a 62,7 millones este año. En este escenario, el precio pagado al productor bajó con fuerza, aunque esa rebaja aún no se nota en el centros de venta.

LAS PROPIEDADES DEL HUEVO

El huevo es un alimento completo, compuesto por cáscara (carbonato de calcio), clara (proteínas como albúmina) y yema (grasas, proteínas, vitaminas A, D,B y minerales). Se trata de un alimento que ofrece proteínas de alta calidad, vitaminas, minerales (hierro, selenio, zinc) y grasas saludables, siendo versátil en cocina por sus propiedades emulsionantes y espesantes, y clasificado por tamaño (S, M, L, XL) y método de producción.

Según el Instituto Nacional del Huevo, de España, “el huevo es la mejor fuente dietética de colina, que está en la yema. La colina es importante para la formación y el funcionamiento normal del cerebro y el sistema nervioso y previene el deterioro cognitivo ligado al envejecimiento. Las mujeres gestantes y que alimentan con leche materna, necesitan un aporte suficiente de colina para el desarrollo del bebé”.

