Punilla: El Frente Cívico apoyará a los candidatos de Milei

El Frente Cívico de Punilla realizó su 2° Plenario 2025 en la localidad de La Cumbre y resolvió acompañar la decisión del senador nacional Luis Juez de apoyar a los candidatos que defina el presidente Javier Milei para Córdoba, en los comicios legislativos de octubre de este año.

Con la participación del intendente de Valle Hermoso, Daniel Spadoni; el legislador provincial de Punilla Walter Gispert; y referentes de numerosas localidades del Departamento como Ycho Cruz, Mayu Sumaj, San Antonio, Villa Carlos Paz, Cabalango, Tanti, Santa Cruz del Lago, Bialet Massé, Parque Siquiman, Santa María, Cosquín, Valle Hermoso, La Falda, Villa Giardino, La Cumbre y Capilla del Monte. La información fue dada a conocer a través de un comunicado de prensa.

La principal definición política tomada en el plenario fue acompañar la decisión de Luis Juez de apoyar a los candidatos que respalden la gestión del Presidente Javier Milei en el proceso electoral de octubre, cuando la provincia de Córdoba renueve 9 bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.

“En Punilla vemos el abandono de siempre. No hay salud, no hay seguridad, y el transporte es una burla para la gente trabajadora. Por eso no dudamos en dar una señal clara: el Frente Cívico va a apoyar a los que se animen a cambiar de verdad este modelo agotado”, expresó el legislador Walter Gispert.

Luego el encuentro abordó y denunció una serie de temas que son prioritarios en el departamento:

– Transporte: Se remarcó “la falta de frecuencias, el alto costo del servicio y el corte total del mismo pasada la medianoche, afectando especialmente a trabajadores y estudiantes”.

– Salud: Se discutió “la crítica situación del sistema público de salud, sobre todo en la zona centro-norte del Departamento, donde los vecinos siguen sin acceso garantizado a servicios médicos básicos”.

– Seguridad: Se denunció “el fracaso de la Ley de Seguridad en Punilla, el departamento con el índice más alto de delitos en toda la provincia”.

– Apross: Gispert presentó un informe “con las denuncias realizadas por el bloque del Frente Cívico tras el incendio de la sede central, apuntando a la falta de transparencia y respuestas oficiales”.

