Prunotto recibió al gobernador de Coquimbo y al cónsul de Chile en Córdoba

Este martes, la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto recibió, en la sede de la Legislatura, a Cristóbal Juliá De La Vega, gobernador de la región de Coquimbo y a José Miguel Vial, cónsul general de Chile en Córdoba. Durante el encuentro, las autoridades dialogaron sobre las relaciones bilaterales entre ambas regiones, de Argentina y Chile, destacando la voluntad de seguir estrechando lazos de cooperación en distintos ámbitos.

“Nuestro compromiso sigue firme, planificando acciones conjuntas que potencien nuestras capacidades institucionales, culturales y productivas. Abrir puertas al mundo es, no solo una apuesta al futuro sino una demostración de integración entre ambas regiones”, señaló la vicegobernadora.

Por su parte, el gobernador de Coquimbo expresó: “estamos muy contentos de haber conocido acá la Casa de la Democracia, además de reafirmar el compromiso de integración a través de acuerdos económicos, comerciales, turísticos, sociales, culturales. Nos interesa que el Corredor Bioceánico sea una realidad. Creemos que estamos en un momento muy positivo en ambos lados de la cordillera que nos permiten lograr esa integración que todos anhelamos”.

Y continuó: “han sido dos días muy intensos, donde hemos conocido los distintos modelos económicos que funcionan, de gestión, de alianzas y es un modelo muy interesante para nosotros porque también dentro del plan de gobierno está fortalecer los vínculos públicos y privados en nuestra región”.

En la reunión también estuvo presente el secretario de Integración Regional de Córdoba, Carlos Massei, quien aseguró: “esto significa integración, significa la posibilidad de comerciar, de acercar nuestros productos, de que también empresarios chilenos vengan a Córdoba, que nosotros vayamos a, y trabajemos en conjunto para el bienestar de los cordobeses y los chilenos”.

RECORRIDO POR LA SEDE LEGISLATIVA

Durante su visita, las autoridades chilenas también recorrieron la sede del Palacio Legislativo, culminando en el recinto donde se interesaron por la arquitectura del lugar.

También estuvieron presentes Mario Guerra, jefe de Gabinete y Roberto Rojas, jefe de comunicaciones del Gobierno Regional de Coquimbo. Por parte de la Legislatura asistió el legislador Juan José Blangino, quien expresó: “esta visita se dio en el marco de esta integración y trabajo conjunto entre provincias, donde vemos con mucho entusiasmo las oportunidades que se presentan, ya que siempre hablamos del Corredor Bioceánico, la importancia que tiene para Córdoba poder conectarse al Pacífico vía Chile, lo cual traería oportunidades y la posibilidad de integración en toda materia, en industria, en turismo y también en lo que hace la legislación”.

Para finalizar, el cónsul Vial agradeció el recibimiento de las autoridades cordobesas y concluyó: “Quiero agradecer la acogida y el cálido recibimiento que nos ha brindado la vicegobernadora y los legisladores provinciales, estamos muy contentos por poder contribuir a que estas dos regiones tan importantes de Chile y Argentina en este caso Coquimbo y Córdoba respectivamente, puedan estrechar aún más un lazo y potenciar su integración regional”.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.