Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Novedades

Prunotto: “No hay muertos en las calles porque provincias y municipios se hicieron cargo de lo que abandonó la Nación”

Publicado

La vicegobernadora, Myrian Prunotto, participó de una serie de actividades en General Fotheringam.

La vicegobernadora de la Provincia, Myrian Prunotto, lamentó en General Fotheringam “el abandono del gobierno nacional para con los sectores más vulnerables” y consideró que “no hay muertos en las calles, como dice el presidente, porque son los gobiernos provinciales y municipales los que se hicieron cargo al cubrir atención de salud, medicamentos, alimentación, educación, transporte y seguridad, necesidades todas que desde la Nación se han desentendido”.

La vicegobernadora fue recibida en General Fotheringam por el presidente comunal, Mario Moreno, y estuvo acompañada por el secretario general de la Gobernación, David Consalbi; el Director del Centro Cívico de Río Tercero, Yamil Mengo; las directoras generales de Desarrollo Territorial y de Vinculación de la Legislatura de Córdoba, Leticia Allocco y Silvina González.

Turismo

En su visita a esa localidad del departamento Tercero Arriba, Prunoto entregó escrituras, créditos del Banco de la Gente y un aporte del gobierno provincial de cinco millones de pesos al Club Sportivo y Recreativo Fotheringam,  fondos que recibió la presidenta de la institución, María Luisa Lafuente.

Epec

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

Columnistas

Telecom

El Valle

News

En este articulo:,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

El fiscal de la Cámara Nacional Electoral considera que Karen Reichardt debe encabezar la lista libertaria

El fiscal federal Ramiro González le propuso este viernes a la Cámara Nacional Electoral que se confirme la decisión de primera instancia y que...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: Se desató un fuerte incendio en el Parque Nacional Quebrada del Condorito y se quemaron 14 autos

Un voraz incendio forestal se desató este viernes en el Parque Nacional Quebrada del Condorito. Los bomberos trabajaban sobre dos grandes frentes de fuego....

Hace 6 días

Noticias

Feria del Libro Córdoba 2025: Este sábado, Martín Kohan, Gustavo Sylvestre, y Chema Forte presentan sus libros

La Feria del Libro 2025 propone este sábado una importante agenda de presentaciones de libros. Todas las actividades son gratuitas. Las editoriales expondrán de...

Hace 6 días

Noticias

OpenAI anunció que invertirá US$25.000 millones en un centro de inteligencia artificial en la Patagonia

La compañía estadounidense OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, anunció una inversión de US$ 25.000 millones para construir un centro de datos de inteligencia artificial en...

Hace 6 días