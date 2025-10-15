Prunotto: “No hay muertos en las calles porque provincias y municipios se hicieron cargo de lo que abandonó la Nación”

La vicegobernadora de la Provincia, Myrian Prunotto, lamentó en General Fotheringam “el abandono del gobierno nacional para con los sectores más vulnerables” y consideró que “no hay muertos en las calles, como dice el presidente, porque son los gobiernos provinciales y municipales los que se hicieron cargo al cubrir atención de salud, medicamentos, alimentación, educación, transporte y seguridad, necesidades todas que desde la Nación se han desentendido”.

La vicegobernadora fue recibida en General Fotheringam por el presidente comunal, Mario Moreno, y estuvo acompañada por el secretario general de la Gobernación, David Consalbi; el Director del Centro Cívico de Río Tercero, Yamil Mengo; las directoras generales de Desarrollo Territorial y de Vinculación de la Legislatura de Córdoba, Leticia Allocco y Silvina González.

En su visita a esa localidad del departamento Tercero Arriba, Prunoto entregó escrituras, créditos del Banco de la Gente y un aporte del gobierno provincial de cinco millones de pesos al Club Sportivo y Recreativo Fotheringam, fondos que recibió la presidenta de la institución, María Luisa Lafuente.

