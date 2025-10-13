Prunotto en Villa de Soto: “La seguridad siempre fue un compromiso de nuestro Gobierno”

“La gestión que conduce el gobernador Martín Llaryora ha demostrado y sigue demostrando su fuerte compromiso con la seguridad porque entiende que sin seguridad no hay desarrollo”, enfatizó la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, en Villa de Soto.

En un acto donde se habilitó el uso de tres nuevos móviles, Prunotto aseguró que todo el esfuerzo que se realiza en infraestructura trae como resultado una sostenible disminución del delito en Córdoba y que se puede corroborar con datos reales que pública el Copec.

En Villa de Soto, la vicegobernadora estuvo acompañada por el legislador departamental Fernando Luna; la intendenta local María José Acuña; los intendentes de Cruz del Eje, Renato Raschetti, y de Serrezuela, Ricardo Martín, entre otras autoridades provinciales y municipales.

