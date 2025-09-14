Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Novedades

Prunotto en Las Junturas: “El desarrollo del interior es motor del crecimiento de toda Córdoba”

Publicado

La vicegobernadora Myrian Prunotto en una actividad en la localidad de Las Junturas.

Este domingo, la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, visitó Las Junturas, en el departamento Río Segundo, donde fue recibida por el intendente José Luis Tassin. En la ocasión, recorrieron distintos puntos de la localidad, entre ellos el Centro de Salud Municipal, la obra de cordón cuneta en el loteo municipal y el cuartel de Bomberos Voluntarios. De esta manera, se reafirma el compromiso de acompañar el crecimiento de las comunidades del interior.

Más tarde, Prunotto participó del acto protocolar de la 31° Fiesta Provincial del Chacinado Casero, realizada en el Club Atlético 9 de Julio, donde hizo entrega de un aporte económico del Gobierno provincial para fortalecer a las instituciones locales y respaldar la continuidad de esta tradicional celebración que distingue a Las Junturas.

Turismo

El evento reunió a numerosas autoridades locales y provinciales, entre ellas el legislador departamental Lucas Valiente; los intendentes de Villa del Rosario, Diego Carballo; de Colazo, Sergio Temporini; Carrilobo, Leonardo Miguel Clara; y de Calchín, Claudio Caón; los presidentes comunales de Colonia Videla, Ramiro Brondino; y de Rincón, Miguel Pérez. Además, el prosecretario de la Legislatura, Maciel Balduzzi; y el asesor del Ejecutivo provincial, Francisco Fortuna.

Epec

En su mensaje, la vicegobernadora remarcó: “Las fiestas populares son una expresión de nuestra identidad cordobesa, porque en ellas se pone en valor el trabajo de la gente, la producción local y la fuerza de las instituciones. Desde el Gobierno provincial vamos a seguir acompañando a cada comunidad, porque el desarrollo del interior es motor del crecimiento de toda Córdoba”.

Telecom

Por su parte, el intendente de Las Junturas agradeció la presencia de Prunotto y los intendentes de la región. “Esta fiesta que nos representa y nos proyecta hacia afuera. Por eso, el acompañamiento del Gobierno de Córdoba nos da la posibilidad de seguir creciendo y fortaleciendo a nuestras instituciones”, sostuvo Tassin.

News

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

GYM

En este articulo:,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: Denuncian al fiscal De Aragón por su actuación en la represión de una protesta y la detención de Giuliani y otros dirigentes

Organismos de Derechos Humanos denunciaron ante el fiscal general de la Provincia, Juan Manuel Delgado, la actuación del fiscal Ernesto Rafael De Aragón en...

Hace 3 días

Análisis del editor

Elecciones en Buenos Aires: Un gobierno en estado de shock y frente al fantasma de la gobernabilidad

El resultado de la elección legislativa del domingo 7 de septiembre en la Provincia de Buenos Aires, en las que el peronismo unido alrededor...

9 septiembre, 2025

Noticias

Financiamiento universitario: Tras el veto presidencial, la oposición, gremios y estudiantes convocaron a una nueva marcha federal

Tras la comunicación del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso, la oposición, gremios universitarios y federaciones estudiantiles convocaron...

Hace 5 días

Noticias

Argentina se opuso junto a EE.UU. e Israel: La ONU aprobó una resolución que impulsa crear un estado palestino

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó este viernes una resolución que respalda la Declaración de Nueva York, que busca revitalizar la solución...

Hace 3 días