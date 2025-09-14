Prunotto en Las Junturas: “El desarrollo del interior es motor del crecimiento de toda Córdoba”

Este domingo, la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, visitó Las Junturas, en el departamento Río Segundo, donde fue recibida por el intendente José Luis Tassin. En la ocasión, recorrieron distintos puntos de la localidad, entre ellos el Centro de Salud Municipal, la obra de cordón cuneta en el loteo municipal y el cuartel de Bomberos Voluntarios. De esta manera, se reafirma el compromiso de acompañar el crecimiento de las comunidades del interior.

Más tarde, Prunotto participó del acto protocolar de la 31° Fiesta Provincial del Chacinado Casero, realizada en el Club Atlético 9 de Julio, donde hizo entrega de un aporte económico del Gobierno provincial para fortalecer a las instituciones locales y respaldar la continuidad de esta tradicional celebración que distingue a Las Junturas.

El evento reunió a numerosas autoridades locales y provinciales, entre ellas el legislador departamental Lucas Valiente; los intendentes de Villa del Rosario, Diego Carballo; de Colazo, Sergio Temporini; Carrilobo, Leonardo Miguel Clara; y de Calchín, Claudio Caón; los presidentes comunales de Colonia Videla, Ramiro Brondino; y de Rincón, Miguel Pérez. Además, el prosecretario de la Legislatura, Maciel Balduzzi; y el asesor del Ejecutivo provincial, Francisco Fortuna.

En su mensaje, la vicegobernadora remarcó: “Las fiestas populares son una expresión de nuestra identidad cordobesa, porque en ellas se pone en valor el trabajo de la gente, la producción local y la fuerza de las instituciones. Desde el Gobierno provincial vamos a seguir acompañando a cada comunidad, porque el desarrollo del interior es motor del crecimiento de toda Córdoba”.

Por su parte, el intendente de Las Junturas agradeció la presencia de Prunotto y los intendentes de la región. “Esta fiesta que nos representa y nos proyecta hacia afuera. Por eso, el acompañamiento del Gobierno de Córdoba nos da la posibilidad de seguir creciendo y fortaleciendo a nuestras instituciones”, sostuvo Tassin.

