Prunotto acompañó la apertura de la Asamblea del Notariado Argentino

La vicegobernadora Myrian Prunotto junto al presidente del Consejo Nacional, Diego Molina, y la presidenta del Colegio de Escribanos de Córdoba, Lidia Lasagna. 

La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto acompañó este viernes la apertura de la Segunda Asamblea Anual del Consejo Federal del Notariado Argentino. Allí, Prunotto fue recibida por el presidente del Consejo Nacional, Diego Molina, y por la presidenta del Colegio de Escribanos de Córdoba, Lidia Lasagna.

La Asamblea reúne a las máximas autoridades de los 24 Colegios de Escribanos de la Argentina y se realizó en el Centro de Convenciones del Holiday Inn.

“El compromiso que ustedes tienen con el fortalecimiento institucional y la seguridad jurídica es una prioridad para nuestra gestión, por eso entendemos y valoramos la relevancia de su profesión en la construcción de una sociedad más justa y transparente”, destacó la vicegobernadora.

En ese sentido, Prunotto agregó: “Desde la Legislatura que presido acompañamos esa actitud de vanguardia en forma concreta y activa cuando, el año pasado, convertimos en ley la sistematización para la actividad Notarial en toda la Provincia de Córdoba. Esto habilitó la coexistencia e interrelación de los distintos documentos extendidos en soporte papel o electrónico, entre otras virtudes, que nos colocaron entre los primeros a nivel nacional y latinoamericano en contar con ese avance”.

Luego, la vicegobernadora recordó que, desde la Unicameral este 2025, se declaró la preocupación de los colegiados ante la iniciativa de disolver las instituciones que garantizan y resguardan la idoneidad profesional con un pronunciamiento oficial que elevamos al Gobierno nacional.

Finalmente, Prunotto entregó la placa conmemorativa que reconoce al Colegio de Escribanos de Córdoba por la organización de esta segunda Asamblea del CFNA. En ella se destaca que se trata de un espacio de consenso y definición de políticas institucionales beneficiosas para los ciudadanos de todo el país.

