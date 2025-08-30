El correntino Valdés se sumó a Provincias Unidas

El espacio Provincias Unidas, compuesto por gobernadores de distinto signo político, le dio la bienvenida formal al armado político al mandatario de Corrientes, el radical Gustavo Valdés, quien finalizará su segundo mandato en diciembre próximo. “Las fuerzas del centro siguen sumando. Bienvenido”, expresó el espacio desde las redes sociales.

Valdés se mostró el jueves en la provincia con su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y con el ex mandatario de Córdoba y actual candidato a diputado nacional, Juan Schiaretti, quienes apoyaron el cierre de campaña del oficialismo provincial para las elecciones del domingo próximo.

Provincias Unidas es un espacio político moderado, que reúne fuerzas de centro-derecha y centro izquierda -como algunos sectores de la UCR y el Partido Socialista-, junto con los gobernadores de la UCR (Jujuy, Santa Fe y ahora Corrientes) y el Pro (Chubut) enfrentados con el gobierno libertario, y por partidos provinciales originados en versiones diferenciadas del PJ nacional de las provincias de Córdoba y Santa Cruz.

Corrientes celebrará elecciones el próximo domingo para definir la gobernación y parte de la Legislatura provincial, además de autoridades municipales en 73 distritos.

Competirán siete fórmulas por la gobernación: Valdés impulsa la figura de su hermano Juan Pablo, acompañado en el frente oficialista Vamos Corrientes por Néstor Pedro Braillard Poccard, actual vicegobernador.

El mandatario correntino no puede ir por la reelección, ya que fue electo en ese cargo por dos períodos consecutivos, pero participará en la elección como cabeza de lista en la categoría de senadores provinciales.

En la vereda de enfrente, el peronismo espera recuperar terreno en tierras correntinas con la figura de Martín “Tincho” Ascúa, intendente de Paso de los Libres y quien estará secundado por César Daniel Lezcano.

En tanto, La Libertad Avanza (LLA) impulsa la candidatura del diputado de Lisandro Almirón.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

