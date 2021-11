Progresista en Red plantea “institucionalizar el Frente de Todos” y propone los modelos del Frente Amplio y el PT

El espacio político Progresistas en Red (PR) ratificó su “acompañamiento al gobierno del presidente Alberto Fernández” y planteó “la necesidad de avanzar en la institucionalización del Frente de Todos para que en los dos años antes de las elecciones nacionales la coalición gobernante siga mejorando sus políticas a través de mayor integración, planificación y coordinación entre sus socios”.

Del encuentro realizado en CABA, participaron, entre otros, la electa diputada nacional por Tierra del Fuego, Carolina Yutrovic; la ex gobernadora de Tierra de Fuego, Fabiana Ríos, el coordinador nacional de PR, Marcelo Ferreyra; el ex legislador de Córdoba, Omar Ruiz; la ex vicegobernadora de Santa Fe, Grisela Tessio; el ex legislador de CABA, Facundo De Filippo (ex Legislador CABA), y dirigentes del Partido Social Patagónico.

Señala el documento emitido al final del conclave que “promovemos un Frente de Todos fortalecido a partir de la ampliación de su base de sustentación electoral, la estimulación del debate, el pluralismo de las ideas y el respeto a todas las identidades y voces que lo integran”.

Agrega que “consideramos fundamental avanzar, tomando lo mejor de otras experiencias políticas institucionales de coalición como el Frente Amplio uruguayo y el Partido de los Trabajadores de Brasil, combinadas con nuestra cultura política”.

Propone “la conformación de espacios locales en todo el país que integren a los partidos políticos, movimientos y organizaciones sociales, sindicatos, agrupaciones, juventudes, comités técnicos y militantes independientes que integramos el Frente de Todos en consonancia con las expresiones del compañero presidente Alberto Fernández: “Mi mayor aspiración es que en el 2023 desde el último concejal hasta el presidente de la República lo elijan primero los compañeros del Frente de Todos””.

Sigue diciendo el texto de PR que “la institucionalización debe extenderse en el orden provincial y nacional, con un fuerte compromiso con la democracia interna que estimule la participación, la resolución de conflictos y diferencias y, sobre todo, la construcción de síntesis y consensos que este período histórico demandan”.

Indica luego que “en un escenario internacional donde fuerzas conservadoras y reaccionarias se encuentran fortalecidas, es esencial que los grandes partidos puedan ampliarse a coaliciones democráticas” y expresa finalmente que “se trata de asegurar un gobierno de coalición con una trayectoria que se proyecte en el tiempo y que promueva una argentina más igualitaria, con oportunidades y justicia para todos”.

