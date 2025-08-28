Conéctate con nosotros

Principio de acuerdo salarial entre el Gobierno y los controladores aéreos y se levanta la medida de fuerza

Publicado

Un avión de Aerolíneas Argentinas.

El Gobierno y los controladores aéreos alcanzaron este miércoles un principio de acuerdo en la negociación salarial, con lo que quedaría garantizado el normal funcionamiento de los servicios aerocomerciales y queda sin efecto el cronograma de medidas de fuerza que había dispuesto el gremio.

Así lo confirmó el Ministerio de Capital Humano, que indicó a través de la Secretaría de Trabajo que se alcanzó un acuerdo entre la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

“Las partes lograron acercar posiciones en la mesa de negociación, garantizando de este modo la normalización de todos los vuelos comerciales, tanto nacionales como internacionales”, consignó el Gobnierno.

Y agregó que “el Ministerio de Capital Humano destaca la voluntad de diálogo, la responsabilidad y la predisposición demostradas para alcanzar una solución que favorezca la paz social y la estabilidad del servicio aeronáutico, en resguardo de los derechos de los trabajadores y del interés general de los usuarios”.

El gremio había suspendido el martes la medida de fuerza prevista para este jueves, que formaba parte del cronograma establecido por reclamos salariales, luego de que la Secretaría de Trabajo convocara a la organización a la reunión de conciliación con EANA.

Las medidas de fuerza se habían iniciado el pasado viernes, continuaron el domingo y el martes, cuando hubo 15.000 pasajeros afectados solo de Aerolíneas Argentinas con un costo para la compañía de entre 1.5 y 2 millones de dólares.

El domingo último la cifra había ascendido a 19.000 viajeros impactados entre las principales empresas del país, lo que perjudicó sobre todo a aquellos que volaban a destinos de cabotaje.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

