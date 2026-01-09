Conéctate con nosotros

Primera semana de enero en Córdoba: 110 mil turistas más que la temporada pasada y un impacto económico de alrededor de $180 mil millones

Casi un 20% más. Esa es la cantidad de turistas que arrojó el relevamiento reciente que realizó la Agencia Córdoba Turismo respecto al mismo periodo del año anterior: “Es un número alentador que nos entusiasma pero que nos obliga a no aflojar y a seguir promocionando y mostrándole a todo el país y la región porqué Córdoba es diferente a todo. Vamos a tener un verano superior al anterior”, señaló Darío Capitani.

En detalle, esta primera semana de enero dejó como saldo la visita de más de 650 mil turistas que -sumado al diciembre histórico- arrojan un número más que positivo: hasta acá, más de un millón y medio de personas eligieron Córdoba. En términos de impacto económico, también la primera semana, dejó como saldo alrededor de 180 mil millones de pesos, con un gasto promedio por turista de unos $118.000.

Los valles de Punilla, Calamuchita, Traslasierras y las Sierras Chicas fueron los puntos más convocantes en este inicio de temporada.

Ocupación en principales Localidades:

-Nono 78% (con picos el finde pasado de 84%).

-Río Cuarto 52% (con picos el fin de pasado de 70%).

-Sierras del Sur 78% (con picos el fin de pasado de 92%).

-La Falda 62% (con picos de 76%).

-Río Ceballos 54% (con picos de 79%).

-Villa Carlos Paz 63% y categorizados al 77% (picos el finde pasado del 90%; y con categorizados al 97%).

-Villa General Belgrano un 80% (con picos de 98% en categorizados).

-Santa Rosa de Calamuchita 83% (picos de 85%).

-Capilla del monte con picos del 85%.

-Miramar 79% (con picos del 93%).

-Villa Yacanto de Calamuchita 89% (con picos del 95%).

-Tanti un 70% (picos de 90%).

-Dean Funes 96% (picos al 100%).

-Villa Ciudad Parque 70 (picos de 83%).

En el mes de diciembre -impulsado por eventos masivos como los dos shows que brindó Shakira y un Año Nuevo récord- la provincia recibió más de 870 mil turistas, un 20.79% más que el 2024.

Desde ayer con el comienzo de un fuerte grilla festivalera -y con distintos atractivos turísticos para todos los gustos y edades- la provincia se prepara para tener un fin de semana récord en materia de convocatoria y movimiento en las sierras cordobesas.

