Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Presupuesto 2026: Myriam Bregman denunció que el gobierno “compra votos”

Publicado

Myrian Bregman junto a Nicolás del Caño y Christián Castillo. (Foto: Prensa / Archivo).

La jefa del bloque de diputados nacionales del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, denunció este miércoles la existencia de una supuesta “compra de votos” que habría puesto en práctica el Gobierno en la previa de la sesión para tratar el Presupuesto 2026, mediante “extorsión” a las provincias con el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Incendios

La referente del PTS (Partido Socialista de los Trabajadores) recordó el emblemático caso de Edgardo Kueider, quien fue capturado con miles de dólares en la frontera con Paraguay bajo la sospecha de que habría cambiado su voto de la Ley Bases a cambio de una abundante coima.

Turismo

“No nos olvidamos de Kueider. Nos nos olvidamos de cómo se llega a la votación de leyes infames contra el pueblo. No me gusta que compren votos, no me gusta que se extorsione con ATN. Me gusta que el que venga acá pueda decidir y dar la cara de lo que se vota”, clamó.

Epec

Por su parte, el diputado del mismo bloque Néstor Pitrola consideró que es “ilegal e insconstitucional” que se pretenda derogar leyes permanentes como las de presupuesto universitario, emergencia pediátrica y de Discapacidad a través de una norma cuyos efectos jurídicos tienen una validez acotado de un año.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Mackentor

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

Telecom

El Valle

News

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Modesto acto en Córdoba: Milei afirmó que “los resultados obtenidos permiten avanzar hacia una nueva etapa de transformaciones profundas”

El presidente Javier Milei encabezó junto a su hermana Karina Milei, una modesta caravana-acto en el barrio de Nueva Córdoba, en la Capital Provincial....

Hace 5 días

Noticias

El fixture del Apertura 2026: Talleres arranca con Newell’s, Instituto va con Vélez, Belgrano visita a Central y Estudiantes debuta con Tigre

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer el fixture de los equipos para el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional luego...

Hace 6 días

Noticias

Diciembre caliente: Si el gobierno provincial insiste con el aumento del descuento jubilatorio, los estatales se movilizarán el miércoles

Los gremios estatales de Córdoba rechazaron el artículo 63 del proyecto de modificación del Código Tributario Provincial, que faculta al Poder Ejecutivo provincial a...

Hace 6 días

Noticias

Ataque a los derechos de los trabajadores: Milei busca un tratamiento exprés de la Ley de Reforma Laboral

El presidente Javier Milei regresó este jueves de su viaje a Oslo, en Noruega, y firmó el proyecto de Reforma Laboral, que fue enviado...

Hace 6 días