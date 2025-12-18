Presupuesto 2026: Myriam Bregman denunció que el gobierno “compra votos”

La jefa del bloque de diputados nacionales del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, denunció este miércoles la existencia de una supuesta “compra de votos” que habría puesto en práctica el Gobierno en la previa de la sesión para tratar el Presupuesto 2026, mediante “extorsión” a las provincias con el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

La referente del PTS (Partido Socialista de los Trabajadores) recordó el emblemático caso de Edgardo Kueider, quien fue capturado con miles de dólares en la frontera con Paraguay bajo la sospecha de que habría cambiado su voto de la Ley Bases a cambio de una abundante coima.

“No nos olvidamos de Kueider. Nos nos olvidamos de cómo se llega a la votación de leyes infames contra el pueblo. No me gusta que compren votos, no me gusta que se extorsione con ATN. Me gusta que el que venga acá pueda decidir y dar la cara de lo que se vota”, clamó.

Por su parte, el diputado del mismo bloque Néstor Pitrola consideró que es “ilegal e insconstitucional” que se pretenda derogar leyes permanentes como las de presupuesto universitario, emergencia pediátrica y de Discapacidad a través de una norma cuyos efectos jurídicos tienen una validez acotado de un año.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

