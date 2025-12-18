Conéctate con nosotros

Presupuesto 2026: La UBA asegura que el gobierno recorta el 30% de los recursos para los hospitales universitarios

Publicado

El Hospital de Clínicas de la UBA, en CABA. (Foto: Gentileza).

La Universidad de Buenos Aires (UBA) manifestó hoy su “extrema preocupación” ante el proyecto de Presupuesto Nacional 2026 impulsado por el Gobierno nacional. Según advirtió la institución a través de un comunicado, sus hospitales universitarios recibirían el año próximo un 30 por ciento menos de recursos en términos reales en comparación con 2025, lo que pondría en jaque la operatividad de centros de salud fundamentales.

La medida afectaría directamente el funcionamiento de establecimientos emblemáticos como el Hospital de Clínicas General San Martín, el Instituto de Oncología Ángel Roffo y el Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari, los cuales brindan atención a más de 700.000 pacientes anualmente. Desde la universidad alertaron que este “ahogo presupuestario” no solo compromete la atención sanitaria, sino también la formación de profesionales y la calidad educativa.

El Consejo Superior de la UBA destacó que la situación se ve agravada por la sostenida caída del poder adquisitivo de sus trabajadores. Entre los puntos más críticos señalados por la institución se encuentran:

-Pérdida salarial: Los sueldos de docentes, no docentes y científicos han perdido casi un 40 por ciento de su capacidad de compra desde diciembre de 2023.

-Financiamiento educativo: La UBA denunció el intento de derogar la Ley de Financiamiento Universitario, lo que profundizaría la crisis del sector.

-Riesgo asistencial: El recorte en gastos de funcionamiento impacta en la capacidad de respuesta de los centros de salud que históricamente atienden a la población de forma masiva.

En el marco del debate que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados, la UBA exhortó a los legisladores a rechazar o modificar el dictamen presupuestario para garantizar las necesidades reales de las universidades nacionales y asegurar una recomposición salarial que permita el sostenimiento del sistema científico y educativo.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

