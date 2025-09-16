Presupuesto 2026: Equilibrio fiscal y gastos sociales

El proyecto de Presupuesto 2026 anunciado este lunes por el presidente Javier Milei contempla superávit fiscal primario (antes del pago de deuda) y aumentos en jubilaciones, universidades y pensiones por discapacidad, entre otras partidas.

Los principales puntos del proyecto del Presupuesto girado a la Cámara de Diputados son los siguientes:

-Plantea equilibrio fiscal y monetario para 2026.

-Se asignan 4,8 billones a las Universidades Nacionales.

-Aumento del 5 por ciento de las partidas jubilatorias, por encima de la inflación.

-Se incrementan en un 17 % los recursos para salud por encima de la inflación.

-Aumentan en un 8% por ciento los recursos de salud.

-Incremento del 5% del monto de las pensiones por discapacidad.

-Se espera alcanzar el superávit primario o al menos equilibrado a fines de diciembre.

-El nivel de gasto nacional estará por debajo del nivel de gastos de las provincias.

-Impide al Tesoro Nacional financiarse con el Banco Central.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

