Presentaron mapas turísticos para potenciar a tres regiones pampeanas

Se realizó la presentación oficial de los nuevos mapas turísticos de las regiones Cielo Coronado, Oeste Infinito y Latidos del Caldenal, una herramienta que busca fortalecer el desarrollo turístico en cada rincón de La Pampa y dar mayor visibilidad a sus atractivos locales.

El secretario de Turismo, Saúl Echeveste, destacó que se trata de “un trabajo estratégico de la Secretaría para volver más federal el turismo pampeano”, subrayando que cada localidad cuenta con un punto turístico a potenciar. La región Cielo Coronado abarca a Eduardo Castex, Winifreda, La Maruja, Arata, Caleufú, Pichi Huinca, Conhello y Rucanelo. Por su parte, Oeste Infinito está integrada por Santa Isabel, Algarrobo del Águila, La Humada, Puelén y Limay Mahuida. En tanto, Latidos del Caldenal reúne a Loventuel, Carro Quemado, Luan Toro, Victorica y Telén.

El acto se desarrolló en la localidad de Luan Toro y contó con la participación de la intendenta Mónica Valor como anfitriona, junto a autoridades provinciales, intendentes e intendentas de cada una de las localidades mencionadas, referentes turísticos y el diputado provincial, Hernán Pérez Araujo.

ACUERDO PARA CREAR MERCADO ARTESANAL 

Además de la entrega de mapas, se firmó el acuerdo para la creación de un Mercado Artesanal en Eduardo Castex. En ese sentido, Echeveste adelantó que la Secretaría de Turismo proyecta llegar a fin de año con diez sedes del Mercado Artesanal en distintos puntos de la Provincia, con el objetivo de lograr un verdadero federalismo de las artesanías. El encuentro finalizó con un marco cultural y festivo con las presentaciones del Ballet del Cumelén de Luan Toro, el ballet Movimientos del Alma y la banda local Nuevo Amanecer que acompañó la jornada.

