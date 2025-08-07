Presentaron el libro “Malvinas en Villa María”

El primer ejemplar del libro “Malvinas en Villa María” fue presentado este jueves en el Parlamento de los Niños del Centro Cultural Comunitario “Leonardo Favio”. En la oportunidad, se entregaron ejemplares del libro a instituciones educativas, “cuyo objetivo es mantener la historia de nuestros héroes villamarienses y la causa Malvinas siga viva en cada generación”. La actividad estuvo encabezada por el intendente Eduardo Accastello; el secretario de Gobierno, Cultura y Relaciones Institucionales, Marcos Bovo; la directora de Museos y Patrimonio Histórico María de los Ángeles Basualdo; miembros del Centro de Veteranos de Guerra Islas Malvinas y familiares de los héroes villamarienses caídos en la Guerra de Malvinas, el cabo Roberto Adrián Busto y cabo Principal Norberto Delfín Güizzo.

La propuesta, impulsada por la secretaría de Gobierno, Cultura y Relaciones Institucionales a través del Museo Municipal Malvinas Argentinas, es una publicación que pone en valor histórico a Busto y Güizzo, fallecidos en la guerra de Malvinas.

Accastello expresó que “este no es un acto de homenaje sino una acción de memoria. (…) Si algo expresa la visión identitaria de este pueblo argentino es Malvinas, en ese dolor de sus familias nace también el amor que esta comunidad tiene por Malvinas, por cada uno de nuestros veteranos. Lo decimos siempre, el desafío está en que no se borre de la memoria colectiva, porque hay mucha gente que ha dado su vida y entregado su alma, que generó dolor en las familias por la pérdida, pero que ha generado un orgullo enorme, sabemos que vinieron a ocupar un rol con el que ellos también tuvieron una vocación de defender la patria”.

Por su parte, Bovo, apuntó que “queremos agradecer a las familias Güizzo y Busto por permitirnos compartir y testimoniar, a través de esta publicación, la historia de vida de dos vecinos que transitaron nuestras calles, que se formaron en las instituciones educativas de nuestra ciudad como son la escuela General San Martín y la escuela Florentino Ameghino”.

Continuó diciendo que “nuestros héroes, anónimos en ese entonces, vivieron la vida de la comunidad de Villa María y nosotros tenemos la convicción y decisión de honrar a nuestros héroes de manera permanente, no solo conmemorarlos el 2 de abril, sino que en Villa María la causa Malvinas es una causa diaria, de construcción colectiva. Por eso, es a través del trabajo colaborativo con el Centro de Veteranos de Guerra Islas Malvinas que todos los días se malviniza”.

En tanto, la hermana del Cabo Roberto Adrián Busto, Gladis Busto, comentó que “para nosotros fue un dolor muy grande aquel momento, mi hermano tenía solo 17 años cuando fue a Malvinas, lo vimos el 24 de marzo de ese mismo año y no lo volvimos a ver nunca más, quedó en las islas de centinela de la Patria. Para nosotros es un orgullo, pero también una inmensa tristeza porque en la familia lo extrañamos a nuestro lado. Malvinas no se queda solo en la Guerra, sigue en el museo, en las calles, en las escuelas”.

Por su parte, la viuda del Cabo Principal Norberto Delfín Güizzo, agregó que “quiero agradecer a todas las personas con las que trabajamos, que nos trataron con cariño y amor, cada vez que nos reunimos para hablar en mi caso de mi marido, el padre de mis hijos y abuelo de mis nietos, Genaro y Malvina, que lleva su nombre con mucho orgullo. A todos los que aportaron para que este libro sea una realidad y poder contar la vida estos dos héroes”.

Por último, el veterano de guerra Elio Grandis, dijo que Villa María es una ciudad malvinera y afirmó que “eso tiene que ver con todo lo que los excombatientes hemos movilizado desde que llegamos de la Guerra hasta nuestros días, por el acompañamiento de distintos presidentes del centro, comisiones, veteranos de Guerra y el apoyo del municipio con los intendentes de la democracia, fuimos grabando nombres y hechos en monumentos, placas, colegios, calles, barrios, muros, plazas y universidades, libros, videos y recientemente el Museo Municipal Malvinas Argentinas y el Observatorio de la Universidad Nacional de Villa María”.

