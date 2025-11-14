Presentaron el Clásico 239° Aniversario ciudad de Río Cuarto de turf.

Este jueves se realizó la presentación oficial del Clásico 239° Aniversario Ciudad de Río Cuarto, la competencia más emblemática del calendario del Jockey Club, que tendrá lugar este domingo con una programación de 22 carreras y la presencia estelar del histórico jockey brasileño Jorge Ricardo. El Gobierno de Río Cuarto acompaña este evento a través de la Secretaría de Deporte y Turismo.

En esta edición, el evento contará con un condimento histórico: la participación de Jorge Ricardo, el jockey más ganador de todos los tiempos, quien competirá en cinco carreras consecutivas durante la tarde del domingo. Su presencia jerarquiza la competencia y genera enorme expectativa en el ambiente del Turf y entre el público local.

Al respecto, la secretaria de Deporte y Turismo, Araceli Isla, señaló que “para lo que es el turismo y el deporte este Gran Premio forma parte de la agenda de los grandes eventos que tiene la ciudad por su aniversario y genera un movimiento importante para la ciudad y para la historia del club y el Turf”.

Por su parte, el subsecretario de Deportes, Rodrigo Siravegna, manifestó que “para todos nosotros es un orgullo que esté acá Jorge Ricardo el mejor de todos los tiempos. Hace mucho le presto mayor atención al turf, un deporte que no conocía y es bueno que la gente sepa la cantidad de personas que trabajan de diferentes formas con esta disciplina”.

A su turno, el presidente del Jockey Club Río Cuarto, Hugo Gentile, expresó que “de parte de la comunidad del Jockey Club les agradecemos a todo el municipio y a Jorge que se tomó un vuelo para venir y estar presente el fin de semana. En el marco del aniversario de la ciudad, nosotros tenemos nuestra reunión principal, la que todos están esperando, en la que venimos trabajando todo el año y para que sea especial decidimos invitarlo a Jorge. Queremos que sea un día inolvidable y esperamos que lo puedan vivir así”.

Finalmente, el propio Jorge Ricardo compartió su entusiasmo por competir en la ciudad: “Para mí es un placer estar aquí, el turf es una familia y dependemos del apoyo de la gente que nos acompaña. En esta ocasión es un orgullo acompañarlos, estar presente, ayudarlos con el desarrollo del turf del interior y también agradezco al Jockey Club y espero poder ganar porque así sería la fiesta completa”.

Asimismo, desde la organización confirmaron que la actividad comenzará a las 08:15 horas con un total de 22 carreras programadas, convirtiéndose en una de las reuniones más extensas y convocantes del año. La participación de Ricardo está prevista desde las 15:30, marcando el tramo central de la jornada.

