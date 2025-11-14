Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Presentaron el Clásico 239° Aniversario ciudad de Río Cuarto de turf

Publicado

Presentaron el Clásico 239° Aniversario ciudad de Río Cuarto de turf.

Este jueves se realizó la presentación oficial del Clásico 239° Aniversario Ciudad de Río Cuarto, la competencia más emblemática del calendario del Jockey Club, que tendrá lugar este domingo con una programación de 22 carreras y la presencia estelar del histórico jockey brasileño Jorge Ricardo. El Gobierno de Río Cuarto acompaña este evento a través de la Secretaría de Deporte y Turismo.

Incendios

En esta edición, el evento contará con un condimento histórico: la participación de Jorge Ricardo, el jockey más ganador de todos los tiempos, quien competirá en cinco carreras consecutivas durante la tarde del domingo. Su presencia jerarquiza la competencia y genera enorme expectativa en el ambiente del Turf y entre el público local.

Al respecto, la secretaria de Deporte y Turismo, Araceli Isla, señaló que “para lo que es el turismo y el deporte este Gran Premio forma parte de la agenda de los grandes eventos que tiene la ciudad por su aniversario y genera un movimiento importante para la ciudad y para la historia del club y el Turf”.

Turismo

Por su parte, el subsecretario de Deportes, Rodrigo Siravegna, manifestó que “para todos nosotros es un orgullo que esté acá Jorge Ricardo el mejor de todos los tiempos. Hace mucho le presto mayor atención al turf, un deporte que no conocía y es bueno que la gente sepa la cantidad de personas que trabajan de diferentes formas con esta disciplina”.

Epec

A su turno, el presidente del Jockey Club Río Cuarto, Hugo Gentile, expresó que “de parte de la comunidad del Jockey Club les agradecemos a todo el municipio y a Jorge que se tomó un vuelo para venir y estar presente el fin de semana. En el marco del aniversario de la ciudad, nosotros tenemos nuestra reunión principal, la que todos están esperando, en la que venimos trabajando todo el año y para que sea especial decidimos invitarlo a Jorge. Queremos que sea un día inolvidable y esperamos que lo puedan vivir así”.

Mackentor

Finalmente, el propio Jorge Ricardo compartió su entusiasmo por competir en la ciudad: “Para mí es un placer estar aquí, el turf es una familia y dependemos del apoyo de la gente que nos acompaña. En esta ocasión es un orgullo acompañarlos, estar presente, ayudarlos con el desarrollo del turf del interior y también agradezco al Jockey Club y espero poder ganar porque así sería la fiesta completa”.

Telecom

Asimismo, desde la organización confirmaron que la actividad comenzará a las 08:15 horas con un total de 22 carreras programadas, convirtiéndose en una de las reuniones más extensas y convocantes del año. La participación de Ricardo está prevista desde las 15:30, marcando el tramo central de la jornada.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: El sindicato de taxistas pidió que se realicen inspecciones laborales a Uber, DiDi y Cabify y denuncia que hay “fraude laboral”

El Sindicato de peones de Taxis presentó este martes, ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia, una denuncia por la existencia de relación...

Hace 3 días

Noticias

Córdoba: Legisladores radicales pidieron al gobierno “sensibilidad social” y presentaron propuestas para sumar al Presupuesto

Los legisladores provinciales Dante Rossi y Sebastián Peralta (UCR, bloque Construyendo Córdoba) le pidieron al gobierno de la provincia sensibilidad a la hora de...

Hace 3 días

Noticias

Córdoba: Deberá a pagar a su hijo una indemnización por el daño moral que le causó su reconocimiento tardío

El padre reconoció al niño luego de que la madre le iniciara una demanda judicial; pese a que contaba con un estudio de ADN...

Hace 4 días

Noticias

Santa Cruz en crisis: Vidal pagó los sueldos en dos tramos y Río Gallegos declaró la emergencia económica

La política económica del gobierno nacional comienza a cobrar sus primeras víctimas. La provincia de Santa Cruz atraviesa una crisis financiera fruto de la...

Hace 2 días