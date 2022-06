Presas convocó a un acto por Llaryora gobernador y Rufeil dice que hay que esperar la definición de Schiaretti

Que siempre tuvieron diferencias, no es novedad. Después de un período de calma durante las internas del PJ provincial en marzo de este año, la tensión política en el departamento Colón, el segundo de la provincia, entre el legislador Carlos Presas y el intendente de La Calera, Facundo Rufeil, se reavivó.

Carlos Presas convocó a un acto, en Río Ceballos, para promover la candidatura a gobernador del intendente de Córdoba, Martín Llaryora y el jefe comunal de La Calera, Facundo Rufeil, le salió al cruce: “No es tiempo de candidaturas, no hay que apurarse. Es tiempo de gestionar. Respeto a Martín y tiene todas las condiciones para ser candidato, pero es el gobernador (Juan Schiaretti) quien debe definirlo”.

Presas junto con los legisladores Rodrigo Rufeil y Herminia Natalia Martínez organizaron un acto para el viernes 24 de junio, en el Salón Villegas de Río Ceballos. El lugar tiene capacidad para unas 500 personas. Presas que primero apoyó a Carlos Caserio en su pase al Frente de Todos (FdT), luego regresó a Hacemos por Córdoba, lo mismo que Rodrigo Rufeil.

El veterano legislador del departamento Colón apuntó en declaraciones a distintos medios, que “ve en Martín Llaryora al hombre mejor preparado del peronismo de Córdoba y en mejores condiciones de ganar la gobernación en 2023 y por esta razón hay que comenzar a fortalecer las herramientas para lograrlo”.

Por su parte, el intendente de La Calera, Facundo Rufeil, que es un “ultra-schiarettista”, se expresó por no acelerar los tiempos electorales. “El líder del peronismo de Córdoba es Juan Schiaretti y es él, el que tiene que definir quién será el candidato de Hacemos por Córdoba en 2023. Hasta que no lo haga no voy a apoyar a ninguno”.

Agregó que “la gente nos pide que gestionemos y que solucionemos los problemas y urgencias que tienen. Como decía el general Juan Domingo Perón, ‘todo en su justa medida y armoniosamente’. No hay que apurarse, hay un tiempo para cada cosa”.

