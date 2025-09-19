Conéctate con nosotros

Prepagas: Se conocieron los nuevos aumentos, la mayoría en sintonía con la inflación

Imagen Ilustrativa.

Las principales empresas de medicina prepaga definieron los aumentos en sus cuotas a partir de octubre, con una suba promedio que está en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, último dato difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En sintonía con la inflación de agosto, que fue del 1,9%, las principales prepagas del país ya definieron sus incrementos en los valores de sus planes.

Estos valores ya quedaron cargados en la página oficial de la la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), a través de las cuales las empresas de medicina deben informar a sus afiliados sus aumentos del mes siguiente, dentro de un plazo de 5 días posteriores a la publicación de la inflación correspondiente.

Aumentos de principales prepagas para octubre, en línea con la inflación:

-Swiss Medical: 1,9%.

-Osde: 1,85%.

-Medifé: 1,9%.

-Sancor Salud: 1,7%.

-Medicina Esencial: 1,9%.

-Luis Pasteur: 1,9%.

-Hospital Británico: 1,9%.

-Hospital Alemán: 1,9%.

-Hominis: 1,9%.

-Federada: 1,9%.

-Accord: 1,9%.

Sin embargo, algunas empresas de medicina prepaga decidieron aumentar los valores de sus cuotas por encima de la inflación, superando en algunos casos el 2%.

Entre ellas se destacan como principales Medicus (1,92%), Prevención Salud (1,95%), CEMIC (2%), Hospital Italiano (2,2%), OMINT (2,3%), Ensalud (2,35%) y Galeno (2,4%).

Estos incrementos se conocen luego de que el Gobierno anunciara que los excedentes de aportes de trabajadores pasarán a reducir las cuotas en las prepagas, mediante la derogación de la Resolución 2400/2023 de la SSS, la cual permitía que los excedentes de los aportes de los trabajadores fueran absorbidos por empresas de medicina prepaga sin impactar en las cuotas del servicio.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

