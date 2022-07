Precios: El gobierno inauguró nuevo método de control con los medicamentos

El Gobierno anunció este martes un acuerdo con las cámaras de laboratorios y empresas farmacéuticas para que durante los próximos 60 días los precios de los medicamentos aumenten como máximo un punto por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior, al tiempo que se implementará el programa “Pacientes Cuidados”, que prevé 35 por ciento de descuento en los valores de los remedios para la población sin obra social ni prepaga.

Así lo anunciaron la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, y el secretario de Comercio, Martín Pollera, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada después de reunirse con el presidente Alberto Fernández y empresarios farmacéuticos. Se trata de un un nuevo sistema para tratar de contener la inflación, que parte de permitir una actualización inferior al IPC del mes.

Los funcionarios presentaron también un programa de “Pacientes Cuidados” que ofrece un “35% de descuento” en “todos los medicamentos de prescripción a la población con cobertura pública exclusiva” que no cuenta con obra social o prepaga.

A partir del acuerdo suscripto con las cinco cámaras de laboratorios y las federaciones de farmacias, los precios de los medicamentos “no van a estar por encima de la inflación, sino que se van a mantener al menos un punto por debajo del IPC del mes anterior”, detalló Tarragona.

Durante los próximos 60 días todos los medicamentos que se comercializan a través de farmacias, tanto recetados como de venta libre, tendrán un aumento máximo de hasta 1 punto por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) general del mes anterior.

Fernández estuvo acompañado en la reunión, realizada en el Salón Eva Perón de Casa de Gobierno, por las ministras de Economía, Silvina Batakis, y de Salud, Carla Vizzotti; por Pollera y Tarragona y por la subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica, Natalia Grinblat.

Por el sector farmacéutico lo hicieron Carlos Escobar Herrán, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales; Eduardo Macchiavello, presidente de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos; Marcelo Burstein, presidente de la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos, y Luciano Tombazzi, vicepresidente de la Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos y de uso Hospitalario.

También lo hicieron Jimena Worcel, directora médica de la Cámara Argentina de Productores de Especialidades Medicinales de Venta Libre; Damián Sudano, presidente de la Federación Farmacéutica; María Isabel Reinoso, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina, y Sandra Prieto, protesorera de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias.

Tras la reunión, el Presidente afirmó en un comunicado que “el tema de los medicamentos hace a las necesidades de la gente” y destacó la importancia de “enfrentar el problema en conjunto: encontrarse, acordar y cumplir”.

Además, el mandatario sostuvo: “En los tiempos difíciles es donde podemos probarnos como comunidad que somos, probarnos en nuestra solidaridad, en nuestro compromiso social, en nuestra vocación de ganar sin lastimar al otro. Tal vez sea una oportunidad”.

Por su parte, Vizzotti puso en valor “el trabajo que se viene haciendo en conjunto con la industria farmacéutica”, y resaltó que “es muy importante para favorecer el acceso de la población a los medicamentos el acuerdo con la industria farmacéutica, nacional e internacional y todas las áreas de farmacia que son eslabones muy importantes y están sentadas en esta mesa”.

En tanto, Batakis explicó que “el mundo está viviendo un episodio singular”, y resaltó la importancia de “ir construyendo ese camino de confianza, de trabajo y de anticipación de problemas”.

“Me parece que eso es lo que mejores soluciones nos va a traer, para que podamos estar en este sendero que es lo que estamos acordando hoy”, completó.

Tarragona refirió en la conferencia de prensa que “este es el tercer acuerdo de este Gobierno” con las cámaras farmacéuticas, tras los celebrados en diciembre de 2019 y octubre pasado, “y en ninguno de los casos anteriores” tuvieron que presentar reclamos por incumplimientos.

Sobre los productos traídos desde el exterior, la funcionaria indicó que están trabajando “junto al Ministerio de Economía y el Banco Central con laboratorios y proveedores de insumos para trabajar uno a uno los problemas de importación”.

En la misma convocatoria a la prensa, Pollera consignó además que la Secretaría de Comercio Interior y el Ministerio de Salud “van a ir monitoreando el cumplimiento de este acuerdo, que comienza a regir desde ahora”.

“La semana pasada convocamos a cada uno de los actores y les planteamos nuestra preocupación por los precios de los medicamentos”, señaló Pollera.

“Pudimos encontrar un espacio de diálogo, y a partir de eso se acordaron las dos medidas”, agregó.

El secretario de Comercio Interior aclaró que “el acuerdo es voluntario” y reforzó que la idea es que “la trayectoria (de los precios) vaya por debajo de la inflación”.

Pollera apuntó que “la Secretaría de Comercio y el Ministerio de Salud van a ir monitoreando el acuerdo” y tras calificar “de muy bueno” al convenio, aseguró que se va “a cumplir desde el día uno”.

Explicó que “la línea de base para medir el aumento de precios es a partir del 30 junio, y la suba de los medicamentos sobre la inflación serán compensados el mes siguiente”.

En tanto, Macchiavello señaló que el objetivo es que “los medicamentos lleguen a toda la población” y recordó “es un esfuerzo muy grande del Gobierno y de la industria” para asistir “a los que no tengan cobertura”.

El empresario recordó que los medicamentos “durante la pandemia no faltaron” porque “hay una industria argentina y una multinacional radicada acá”.

“El Banco Central nos garantiza poder pagar los principios activos e insumos importados”, puntualizó el empresario, y formuló: “China estuvo cerrado. Muchos principios activos son de China e India, los fletes se han encarecido muchísimo, el abastecimiento se ha atrasado. Puede ser que haya faltantes pero no porque el Banco Central no dé los dólares, sino porque no se consigue el insumo o el flete para traerlo, pero son casos puntuales”.

Reinoso manifestó que “las farmacias no son formadoras de precios, porque es uniforme de Ushuaia a La Quiaca”, consideró la importancia de adherir al programa de Pacientes Cuidados porque tienen “una mirada de atención a la población que no tiene cobertura de seguridad social y que es una franja muy importante” y puntualizó que “se va a aplicar en la mayoría de las farmacias que adhieran”.

Sobre los insumos consideró: “Tenemos faltantes puntuales de principio activo o de insumos”, pero aseguró que “no se deja tratamiento a un paciente, porque hay 10 o 15 marcas para cumplir con los tratamientos”.

> Con información de TÉLAM.

