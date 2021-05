Por qué Campazzo debería ser considerado entre los mejores novatos de la NBA

Este miércoles el panel de periodistas especializados que selecciona la NBA para elegir a los mejores "rookie" del año, lanzó la probable lista de 10 jugadores que aspiran a ese premio. Ninguno de ellos se llamaba Facundo Campazzo. ¿Por qué? ¿Realmente el base cordobés no califica para ser considerado en el top 10 de mejores novatos? Veamos.

Todos los años, la liga estadounidense entrega el premio al mejor jugador debutante durante la fase regular y también reconoce a dos quintetos con los 10 mejores novatos. Para determinar la votación se otorgan dos puntos por ser votado en el primer quinteto y uno por el segundo. Los cinco con más puntos conforman el "All-Rookie First Team", y los siguientes cinco el "All-Rookie Second Team".

A falta de tres partidos para que termine la temporada, las proyecciones colocan a LaMelo Ball (Charlotte) como el favorito, seguido de Anthony Edwards (Minnesota), Jae’Sean Tate (Houston), Tyrese Haliburton (Sacramento), Saddiq Bey (Detroit), Isaiah Stewart (Detroit), Immanuel Quickley (New York), Desmond Bane (Memphis) Cole Anthony (Orlando) e Isaac Okoro (Cleveland).

LaMelo Ball takes over No. 1 spot with 5 days left. The Hornets guard moves past Anthony Edwards as both players look to make their case for the award over the final week.

