Por primera vez en la historia: Argentina votó a favor del embargo de Estados Unidos a Cuba en la ONU

La Argentina votó este miércoles por primera vez en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) a favor del embargo que los Estados Unidos mantiene sobre Cuba desde 1960. El giro en materia diplomática rompe con tres décadas de continuidad de una postura contra el bloqueo norteamericano al país caribeño.

Desde hace 33 años, la ONU reclama el fin del embargo que Estados Unidos le impuso a Cuba hace más de 60 años, una postura que no fue cambiada por ningún gobierno estadounidense a lo largo de ese período de tiempo.

Fueron 165 los países los que aprobaron hoy la resolución para eliminar las restricciones, mientras que fue rechazada por Estados Unidos, Israel, Hungría, Ucrania, Paraguay, Macedonia del Norte y Argentina.

Cabe recordar que el año pasado, el voto argentino en sentido contrario, y en línea con la postura histórica del país, había generado el desplazamiento de la entonces canciller Diana Mondino.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

