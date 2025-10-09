Conéctate con nosotros

Por pedido del juez, Diputados autorizó el allanamiento de las oficinas y domicilio de Espert

El diputado nacional libertario José Luis Espert.

Por pedido del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, la Cámara de Diputados autorizó este miércoles las medidas de prueba pedidas para allanar el domicilio y oficinas del diputado nacional de La Libertad Avanza José Luis Espert, quien está imputado por lavado de dinero a raíz del financiamiento recibido por el empresario narco Federico “Fred” Machado.

A raíz de la ley de fueros, que le da inmunidad a los funcionarios electos por el voto popular, la Justicia no tiene facultades para allanar, registrar o secuestrar elementos del domicilio particular o despacho de cualquier legislador, a menos que la Cámara a la que pertenece lo autorice expresamente.

“No se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara”, señala la ley de fueros.

A mano alzada, el pleno de la Cámara aprobó constituirse en comisión y luego aprobó las medidas de prueba solicitadas por Mirabelli, con 215 votos afirmativos y tres abstenciones.

Debido a su implicación en el narco escándalo y el escándalo público, Espert debió renunciar a la candidatura para renovar su banca en la Cámara de Diputados, por lo que la lista que encabezaba por la provincia de Buenos Aires será liderada por Karen Reichardt.

Por efecto dominó, renunció también a presidir e integrar la comisión de Presupuesto y este miércoles le hizo llegar al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, un pedido de licencia hasta el 8 de diciembre. Hasta que dicho pedido no sea tratado en una sesión ordinaria, Espert conservará los fueros y seguirá cobrando el sueldo de diputado nacional.

Según confesó el propio Espert, Machado le transfirió 200 mil dólares en enero del 2020, aunque explicó que no fue un aporte por la campaña electoral del 2019 que lo tuvo como candidato presidencial sino como adelanto de pago de un servicio de consultoría.

Con el correr de los días se supo que el contrato del economista libertario con Machado era por un total de un millón de dólares a pagar en cuotas, aunque se desconoce si Espert recibió la totalidad de ese monto.

La Justicia sospecha que Machado utilizó la campaña electoral de Espert como pantalla para lavar dinero del narcotráfico, y que el actual diputado recibió dinero a título personal como contraprestación por facilitarle ese negocio.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

