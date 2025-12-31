Conéctate con nosotros

Por las subas de precios, las ventas de combustibles cayeron fuerte en noviembre

Una estación de servicio Shell. (Foto: Gentileza / Archivo).

Por los incrementos de precios, la venta de combustibles al público nuevamente mostró en noviembre de 2025 una caída interanual, del 6,5%. La baja fue muy pronunciada en el caso del gasoil, que se precipitó 18,6%, según datos de Surtidores.com a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Se comercializaron 1.376.311 m³, frente a 1.472.085,27 m³ del mismo mes de 2024, lo que representa un 6,51 por ciento menos.

En relación a octubre de 2025, la demanda bajó 1,67 por ciento, teniendo en cuenta que octubre tuvo 31 días y noviembre 30.

En tanto, la nafta Premium aumentó 1,08 por ciento interanual y el gasoil Grado 3, 0,5 por ciento. La nafta súper cayó 3,42 por ciento, mientras que el diésel Grado 2 lo hizo en un 18,63 por ciento, reflejando una menor demanda del sector productivo.

De las 24 provincias relevadas, solo Formosa vio crecer la demanda en el último año un 1,1 por ciento.

Entre las que más retrocedieron se destacan Jujuy (-11,31%); Santa Cruz (-12,22%) y Córdoba (-13,72%).

Con excepción de Gulf (+14,61%) todas las compañías vieron una caída en sus ventas respecto a noviembre del 2024.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

