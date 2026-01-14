Por las nubes: Los precios del bife de cuadril, la carne para milanesas y el asado, entre los que más subieron en 2025

El costo de vida en la Argentina cerró 2025 con una marcada dispersión de precios en los artículos de consumo masivo. Al comparar los valores de diciembre de 2024 con los de diciembre de 2025, se observa que los cortes de carne y ciertos productos de almacén triplicaron la inflación promedio en algunos rubros específicos. En ese sentido, el cuadril, la paleta, la nalga y el asado, tuvieron incrementos que rondaron el 70%.

El Cuadril (para bifes) lideró los incrementos con un salto del 72,6 por ciento, seguido de cerca por la Paleta (71,2%, un corte que se usa para milanesas, estofados o “carne al horno”), la Nalga (69,7%, uno de los preferidos por los amantes de las milanesas) y el Asado (69,4%). Cabe señalar, que la inflación de 2025 fue de 31,5%, según informó el INDEC.

En el rubro de almacén, el Café molido registró una de las variaciones más altas del año con un aumento del 57 por ciento.

¿Cómo evolucionaron los precios de los artículos de almacén, lácteos y limpieza?

A continuación, se detalla la variación interanual de los principales artículos de la canasta básica en el Gran Buenos Aires:

-Pan francés tipo flauta Kg — Variación: 30,0% — Precio anterior: $3.095,49 — Precio actual: $4.024,63.

-Pan de mesa 390 g — Variación: 40,4% — Precio anterior: $2.613,84 — Precio actual: $3.669,58.

-Galletitas dulces sin relleno 150 g — Variación: 24,9% — Precio anterior: $1.061,42 — Precio actual: $1.325,50.

-Harina de trigo común 000 Kg — Variación: 16,8% — Precio anterior: $822,88 — Precio actual: $960,82.

-Fideos secos tipo guisero 500 g — Variación: 11,2% — Precio anterior: $1.392,73 — Precio actual: $1.549,18.

-Aceite de girasol 1,5 litros — Variación: 53,4% — Precio anterior: $3.472,38 — Precio actual: $5.326,38.

-Leche en polvo entera 800 g — Variación: 24,2% — Precio anterior: $9.277,33 — Precio actual: $11.518,18.

-Queso cremoso kg — Variación: 18,5% — Precio anterior: $9.725,63 — Precio actual: $11.526,22.

-Yogur firme 195 cc — Variación: 26,9% — Precio anterior: $1.860,91 — Precio actual: $2.360,58.

-Huevos de gallina docena — Variación: 26,0% — Precio anterior: $3.163,44 — Precio actual: $3.985,77.

-Manzana deliciosa kg — Variación: 66,6% — Precio anterior: $2.407,09 — Precio actual: $4.009,31.

-Banana kg — Variación: 51,7% — Precio anterior: $2.030,93 — Precio actual: $3.081,40.

-Gaseosa base cola 1,5 litros — Variación: 35,9% — Precio anterior: $2.375,35 — Precio actual: $3.229,09.

-Yerba mate 500 g — Variación: 9,3% — Precio anterior: $2.238,05 — Precio actual: $2.446,02.

-Jabón de tocador 125 g — Variación: 40,7% — Precio anterior: $863,47 — Precio actual: $1.214,92.

-Champú 400 cc — Variación: 28,4% — Precio anterior: $4.855,92 — Precio actual: $6.237,12.

-Desodorante 150 cc — Variación: 36,8% — Precio anterior: $2.653,31 — Precio actual: $3.630,91.

¿Hubo productos que bajaron de precio o se mantuvieron estables?

A pesar de la tendencia general alcista, algunos artículos estacionales y de primera necesidad mostraron variaciones negativas o casi nulas en el comparativo interanual.

El detalle es el siguiente:

El Arroz blanco simple registró una baja del 22,3%, mientras que el Zapallo anco descendió un 17,7% y la Papa un 11,1%. Por su parte, la Batata se mantuvo prácticamente sin cambios con una mínima suba del 0,2% a lo largo de todo el año.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.