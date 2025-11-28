Conéctate con nosotros

Un concejal pide informes sobre la agresión a un pasajero por parte del chofer de una app de viajes y advierte sobre falta de controles

Publicado

El concejal José María Romero (Frente Cívico) expresó su profunda preocupación por el hecho ocurrido en la ciudad de Córdoba, donde un vecino resultó gravemente herido tras ser agredido por un conductor de una aplicación de transporte.

“Acompañamos a la familia del vecino en este momento crítico y deseamos su pronta recuperación. Lo sucedido es gravísimo y exige respuestas inmediatas”, señaló el concejal a través de un comunicado de prensa.  Agregó que “no podemos permitir que la desregulación de hecho ponga en riesgo a las y los cordobeses. La seguridad del pasajero tiene que ser prioritaria”.

Apuntó el edil que “el episodio vuelve a exponer la falta de controles y el vacío operativo en la implementación del nuevo marco regulatorio de las apps, aprobado recientemente pero aún sin plena aplicación”.

Cabe recordar que el violento episodio ocurrió el pasado martes 25 de noviembre cuando el conductor de una aplicación de viajes golpeó a un pasajero en la cabeza. El chofer luego fue detenido. El hecho se registró en la intersección de Caseros y Francisco Candiotti, en el barrio Alto Alberdi, y derivó en la internación del pasajero en el Hospital de Urgencias.

Según informó la Policía de Córdoba, el hombre herido —mayor de edad— fue trasladado por un servicio médico con diagnóstico de traumatismo de cráneo, luego de protagonizar una pelea con el chofer de un vehículo Volkswagen Gol perteneciente a la plataforma Didi.

En este contexto, Romero anticipó que presentará un pedido de informes para conocer qué “aplicación intervino en el viaje; si la empresa prestataria está debidamente inscripta y habilitada según la normativa vigente; si el conductor y el vehículo estaban registrados y habilitados al momento del hecho; los controles realizados desde la entrada en vigencia de la reglamentación; y si se inició una investigación administrativa contra la empresa, el titular del vehículo y el conductor”.

El concejal José María Romero junto al senador Luis Juez. (Foto: Gentileza).

