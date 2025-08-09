Conéctate con nosotros

Por el pago de la deuda externa el gasto público nacional creció un 5,8% en julio

Publicado

El ministro de Economía, Luis Caputo. (Foto: Gentileza / Archivo).

En julio de 2025, el gasto devengado de la Administración Pública Nacional (APN) registró un incremento real del 5,8% en comparación con el mismo mes del año anterior, según un informe de la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP). Sin embargo, este aumento está fuertemente influenciado por el pago de intereses de deuda, que se disparó un 353% interanual. Al excluir este concepto, el gasto total de la APN habría disminuido un 0,6%.

El reporte dado a conocer por el portal Ámbito, destaca que los Gastos Corrientes crecieron un 6,8% interanual, aunque con dinámicas dispares. Las Transferencias Corrientes a Provincias se incrementaron un 1.232,4%, impulsadas por una base de comparación muy baja en 2024 y por el cumplimiento de una sentencia judicial a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Otros rubros con alzas significativas fueron los gastos en Bienes y Servicios (52,8%) y las transferencias a Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y otros entes del Sector Público Nacional (34,3%).

Las Prestaciones de la Seguridad Social, el principal componente del gasto, crecieron un 9%, impulsadas por la recuperación de jubilaciones y pensiones, aunque sobre una base de comparación baja. En contraste, las Remuneraciones cayeron un 11,3% y las Transferencias Corrientes al Sector Privado se redujeron un 27,2%, debido a menores subsidios económicos y la no actualización del complemento previsional (bono de $70.000).

Por su parte, el Gasto de Capital (obra pública) sufrió una fuerte caída del 48,9% interanual en julio, sobre una base ya deprimida, ya que en julio de 2024 había registrado un descenso del 83,1%. Comparado con julio de 2023, la caída acumulada alcanza un alarmante 91,4%, reflejando una marcada contracción en la inversión pública.

El análisis de ASAP subraya la heterogeneidad en la evolución del gasto público, con incrementos impulsados por factores específicos como los intereses de deuda y transferencias puntuales, mientras que otros rubros, como el gasto de capital y las remuneraciones, evidencian un ajuste significativo en términos reales.

