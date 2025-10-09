Por el fallido atentado a Cristina, Sabag Montiel fue condenado a 10 años de prisión y Brenda Uliarte a 8 años

El Tribunal Oral Federal 6 condenó hoy a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión por el intento de homicidio agravado de la ex presidenta Cristina Kirchner el 1 de noviembre de 2022 y a 8 años a Brenda Uliarte, como partícipe necesaria del mismo hecho. La investigación judicial no avanzó sobre la existencia de posibles autores intelectuales, ni tampoco se pudo determinar un móvil verosímil sobre el hecho.

El veredito fue leído minutos antes de las 14 en los tribunales federales de Retiro en presencia de los dos acusados, en tanto un tercero, Nicolás Carrizo, del grupo de “Los Copitos”, resultó absuelto.

Los fundamentos de la decision de la jueza Sabrina Namer y los jueces Adrián Grunberg e Ignacio Fornari se conocerán el 9 de diciembre.

En el caso de Sabag Montiel, pasará 14 años preso porque esa condena quedó unificada con otras anteriores por diferentes delitos. El Tribunal rechazó un planteo de la defensa para declarar inimputable a Sabag Montiel, autor del fallido atentado, y tampoco prosperó otro de la defensa de Uliarte para declarar su “incapacidad mental sobreviniente” y suspender el juico en lo referido a su persona. El veredicto se emitió por unanimidad tras seis meses de juicio oral.

Sabag Montiel quedó condenado como autor de tentativa de homicidio agravado por mediar el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de guerra.

Sin embargo, la pena impuesta fue menor a la pedida por la fiscal del caso Gabriela Baigún, quien había reclamado 15 años de condena con el agravante de violencia de género para Sabag Montiel y 14 años para Uliarte.

El Tribunal no consideró el agravante de violencia de género en su modalidad de violencia política a la hora de condenar por motivos que se conocerán en los fundamentos del 9 de diciembre.

El juicio ante el Tribunal Oral Federal 6, integrado por la jueza Sabrina Namer y los jueces Ignacio Fornari y Adrián Grunberg, había comenzado en junio de 2024 en los tribunales federales de Retiro y declararon 157 testigos,.

El 1 de septiembre de 2022 Sabag Montiel apuntó y gatilló a centímetros de la cara de la entonces vicepresidenta, mientras que Uliarte, su ex pareja, se encontraba en la misma zona.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.