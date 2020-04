Por ahora y hasta tanto no se defina cómo instrumentarlo, no habrá salidas recreativas en Córdoba

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de la provincia de Córdoba dispuso que no habrá salidas recreativas en todo el territorio provincial, sin importar si se trata de "zonas blancas" o "zonas rojas". Pese a ello, adelanta que esta medida podría implementarse una vez que se elaboren "los protocolos correspondientes". Es decir, hasta que no se defina el modo en que se realizarán las salidas de este tipo en localidades y ciudades pequeñas y medianas, no habrá autorización. Según el decreto presidencial quedan excluídas, de arranque, Córdoba y Gran Córdoba.

Cabe recordar que las salidas en las localidades de menos de 500 mil habitantes que sean autorizadas, no podrán superar la hora de duración, deberán ser en un radio de alrededor de 500 metros del domicilio, no podrán usar transporte público, no implicarán actividad deportiva y deberán respetar la distancia social de, al menos, 2 metros entre personas. En los lugares donde la salida recreativa sea habilitada, deberá realizarse hasta las 20 horas, luego de ese momento, está prohíbida.

Esta nueva categorización por zonas, tiene que ver con la “cuarentena en fase de segmentación geográfica”, modo en que se domina la acción sanitaria frente al coronavirus en todo el país.

Así, por "zona blanca", se define a aquella conformada por localidades que no cuentan con casos positivos activos (nula circulación viral) y que no se encuentren dentro de los grandes conglomerados (Córdoba/Gran Córdoba, Villa María/Villa Nueva, Río Cuarto/Las Higueras/Santa Catalina y San Francisco).

Mientras que las "zonas rojas" son las que componen aquellas "localidades que tengan casos positivos activos y/o que tengan transmisión comunitaria -hasta el momento no hay ninguna confirmada con esta categoría- o que se encuentren dentro de los cuatro grandes conglomerados".

Si bien el MInisterio de Salud de la provincia no explica en detalle las razones, señala que "por razones epidemiológicas y de salud pública, momentáneamente no se habilitan las salidas de esparcimiento o recreativas en ninguna localidad del territorio provincial, indistintamente a la zona de la segmentación geográfica a la que pertenece, hasta que sean elaborados los protocolos correspondientes".

