Popovich puso en venta su mansión en San Antonio y crecen los rumores de su salida a los Nets

Este miércoles se conoció la noticia de que el mítico entrenador de los Spurs puso en venta su mansión ubicada en la ciudad de San Antonio, Texas. Una decisión que alimentó los rumores de su salida de la franquicia texana, ya que es uno de los nombres que barajan los directivos de Brooklyn Nets para la temporada que viene. Aún "Pop" no se ha expresado al respecto y tiene contrato vigente por dos años más en los Spurs.

La intención de los neoyorquinos es contratar a uno de los mejores entrenadores de la historia de la NBA para que comande al equipo liderado por Kevin Durant y Kyrie Irving hacia el primer campeonato de la franquicia.

Con esa tentadora propuesta a corto plazo, los Nets intentarán romper la fidelidad de Popovich con San Antonio, lugar en el que ha permanecido desde 1996 y en el cuál ganó cinco anillos de campeón.

En la actualidad, los Spurs tienen por delante un proceso de reconstrucción del equipo, que difícilmente lo posicionen como un aspirante al campeonato. Con 71 años, "Pop" está más cerca del retiro y muchos piensan que su llegada a los Nets podría ser una buena opción para aumentar aún más su legado.

Popovich, es el entrenador con más victorias en la historia de la NBA con 1277 triunfos, y mandato de entrenador durante 24 años en los Spurs, es el tramo activo más largo de cualquier liga deportiva importante de Estados Unidos. Tres veces ganador de Entrenador del Año de la NBA (2002, 2011 y 2013), también se desempeña como entrenador en jefe de la selección nacional de EE.UU.

Por su parte, la directiva de San Antonio confía en la continuidad de Popovich, según comentó el CEO del equipo R.C. Buford en CNBC. "Popovich solo mostró interés en saber como vamos a construir nuestro equipo para la temporada que viene", dijo Buford tranquilando los rumores.

De todas maneras, agregó que "la visión de Pop estará en juego mucho después de su ausencia. Todos hemos aprendido juntos y siga o no siga, los Spurs seguirán en la formación de equipos basados en los valores como la cultura y el desarrollo".

No hay que olvidar, que en el 2021, el veterano coach tiene el reto de guiar a la selección de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Tokio. Si Popovich deja San Antonio, donde trabaja desde 1988 (como ayudante), su partida podría abrir la puerta para que la asistente Becky Hammon se convierta en la primera entrenadora en jefe de la NBA.

Popovich, puso esta semana de nuevo a la venta su mansión de San Antonio, Texas, con un precio más bajo (3.1 millones de dólares) que el que había colocado anteriormente en 2019, cuando la lanzó al mercado por primera vez.

Con la incertidumbre del caso, los medios estadounidenses ponen dos motivos sobre la mesa: se muda a Brooklyn para dirigir a los Nets, o piensa en reducir sus comodidades en la ciudad. Mientras que, algunos periodistas locales afirman que está en venta desde hace dos años cuando falleció su esposa y deslegitiman la versión de que lo haga para irse de Texas.

La propiedad cuenta, entre otras cosas, con un garaje para cuatro autos, una piscina infinita de última generación y un patio al aire libre "estilo centro turístico", un ascensor, varias habitaciones para huéspedes, una cocina de chef completamente equipada, una bodega, una sala de juegos / sala de billar y una sala de ejercicios en el piso superior con equipo de gimnasio (pesas, cintas de correr) y una hermosa vista en los suburbios de San Antonio.

Gregg Popovich house is on the market. It’s time to ramp up those Nets rumors https://t.co/Z1TrQgW6Gr

— Stefan Bondy (@SBondyNYDN) September 2, 2020