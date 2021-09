“Ponele un votito…”: El spot y la canción del PO para la última semana de campaña

Los precandidatos a diputado y senador nacional del Partido Obrero (PO) en la interna del FIT – Unidad, Soledad Díaz y Emanuel Berardo, respectivamente, recorrieron este domingo los barrios de Villa El Libertador y Cabildo y presentaron un spot de campaña para la semana previa a las PASO. “Ponele un votito al PO, no me vas a decir que no” se titula el spot y la canción que interpretan Milton y Veki Gómez.

Díaz dijo sobre el video que “resume en dos minutos toda una campaña que hemos realizado desde las barriadas más pobres, desde el activismo que lucha en los sindicatos, y desde los movimientos sociales. Se trata de una obra de arte que tiene un alto contenido político contra los gobiernos ajustadores”.

Agregó que “la canción dice “…El hambre ya no va más, por eso canto esta canción, el ajuste ya no va más, yo me planto para luchar, con el Ema y la Soledad a la batalla electoral…”. Me pone muy orgullosa este aporte a la campaña”.

Por su parte, Berardo, expresó que “rápidamente, la canción del PO, se popularizó en las barriadas, porque refleja con mucha creatividad lo que está sucediendo en nuestra provincia y en nuestro país”.

Explicó por último, que “la pobreza afecta a la mitad de la población, y la desocupación y la precariedad laboral al sesenta por ciento de la clase trabajadora. Y la lista del Partido Obrero es la lista de los pobres, de las y los trabajadores; de pobres y trabajadores que salen masivamente a luchar por una salida a la crisis y contra el ajuste de Fernández, Schiaretti y el FMI”.

MIRÁ EL SPOT

—

