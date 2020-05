Políticas del Estado frente al COVID-19

Cuando la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como una pandemia, nuestro país tomó medidas para atenuar el impacto de la misma y que no ocurriera lo mismo que otras partes del mundo.

Fue vital ganar tiempo para estar un poco mejor preparados para cuando llegue el pico de contagios y reducir lo más posible las víctimas fatales.

Es sabido que el ritmo de contagio y las subestimaciones previas de algunos países, tuvieron como resultado miles pérdidas humanas y la saturación de sus sistemas de salud. Inclusive aquellos países que se rehusaron a tomar medidas a tiempo por los impactos económicos que podrían ocasionar, tuvieron que adoptarlas más tarde dado el avance que terminó teniendo la enfermedad en sus habitantes.

Esta situación que estamos viviendo (hasta que finalmente se encuentre una vacuna), generó un cese de muchas actividades productivas y comerciales a nivel mundial.

Argentina no escapa de esta situación y es entendible la incertidumbre que esto genera en muchos habitantes que no han podido trabajar, ya que no pertenecen a los llamados servicios esenciales.

También, nuestro país cuenta con el agravante de arrastrar una crisis económica, recesión y situación de default selectivo como algunos economistas han sabido denominar y en medio de una renegociación de deuda con acreedores.

Si bien, poco a poco dependiendo de la zona geográfica se empiezan a habilitar algunos rubros es sabido que mucha gente estaba sin empleo antes de la pandemia y lo sigue estando en el presente. En este punto creo que es importante destacar las medidas de contención realizadas por el Gobierno Nacional para ayudar a esas personas, como también para las empresas para cubrir parte de los salarios de los trabajadores que aún no se pueden reincorporar a sus actividades.

En contraparte considero una acción carente de toda sensibilidad y hasta inhumana la idea de algunas personas que comandan grandes empresas o administraciones públicas de evaluar y aplicar rebajas salariales a sus trabajadores o despidos; generando más angustias a este triste contexto de incertidumbre.

Lamentablemente con pandemia o sin ella, nunca faltan los catedráticos de ocasión que exponen el argumento y la consideración permanente, nefasta y falsa de que los trabajadores son un “gasto”. Estos personajes que dirigen el mundo del trabajo se han preparado en destacadas universidades, poseen honorables títulos académicos, pero carecen de empatía y formación humana. Lo triste es que en muchos casos son hijos de laburantes, cuyos padres la remaron desde abajo para darle dignidad a su familia y en consecuencia a ellos. Hoy esos hijos educados en universidades públicas o privadas, solventados por el sacrificio de un laburante, se olvidan de sus orígenes y tienen como deporte pisotear a los trabajadores y con ello la memoria de los que facilitaron su camino e hicieron ser alguien en esta vida.

Espero que, al terminar esta compleja situación, el mundo sea diferente. Que se vuelva a valorar al trabajador y a todos en general. Se debe tener en claro que nadie es más que nadie. Con respeto entre todas las partes (patronal y trabajadores) y trabajando en equipo se alcanzarán más y mejores logros.

Nuestro país en particular florecerá cuando la meta final por la que trabajamos esté comprendida dentro del valor e importancia de la patria y el interés nacional. No podemos construir un mundo o país mejor sí no pensamos en la dignidad de todos sus habitantes y en un marco donde los derechos conquistados y por conquistar sean una bandera de orgullo y no un obstáculo para la avaricia de unos pocos.

* Por Máximo Brizuela, secretario General del Sindicato Regional de Luz y Fuerza (SiReLyF).

