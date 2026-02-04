Conéctate con nosotros

Polémica histórica: El Gobierno dispuso que el Sable Corvo de San Martín vuelva al Regimiento de Granaderos y generó un fuerte rechazo

El sable corvo del general San Martín en el Museo Histórico Nacional. El gobierno dispuso su traslado al Regimiento de Granaderos a Caballo. (Foto: Juan Vargas / NA).

El Poder Ejecutivo dispuso este martes el traslado del Sable Corvo del Libertador General Don José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional hacia la sede del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín y generó un fuerte rechazo político e institucional.

La medida se formalizó a través del Decreto 81 de 2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, y establece que el símbolo histórico será trasladado a la Avenida Luis María Campos 554 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el Regimiento tendrá la responsabilidad de su preservación, seguridad e integridad conforme a las normas y protocolos aplicables.

El Sable Corvo integra el patrimonio histórico de la Nación Argentina y constituye uno de los símbolos más representativos de la soberanía nacional y de la consolidación de la independencia, según destacan los considerandos del decreto. El bien fue donado por los familiares de Juan Manuel de Rosas, quien había recibido el sable de parte de San Martín, al Estado Nacional en el año 1897 con la finalidad de asegurar su preservación y custodia estatal.

Dirigentes políticos de la oposición y asociaciones de historiadores expresaron su profundo rechazo a la decisión del presidente Milei de retirar el Sable Corvo de San Martín del Museo Histórico Nacional, donde permanecía exhibido desde el 2015, para trasladarlo al Regimiento de Granaderos a Caballo.

Argentina Humana, la plataforma social de Juan Grabois, presentó una medida cautelar para que el jefe de Estado “no se robe el sable de San Martín” y dijo que “este traslado es solo un carpichito de Milei: en el decreto en ningún momento se justifica los motivos por el que no puede permanecer más en el Museo Histórico Nacional ni se menciona el modo en que será conservado el Sable”, cuestionaron en la organización.

Por su parte, la diputada nacional por Córdoba Natalia de la Sota presentó un proyecto de ley que establece la permanencia del Sable Corvo de San Martín en el Museo Histórico Nacional, a la vez que deroga el decreto 81/2026 que dispuso su traslado al Regimiento de Granaderos.

La directora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar, presentó su renuncia indeclinable luego de que el Gobierno dispusiera el traslado del sable corvo del general José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo.

Rodríguez Aguilar confirmó su decisión en declaraciones al diario Clarín, donde sostuvo que el traslado responde a “una interpretación muy original” del proceso de donación del sable. “Este conflicto no es nuevo en la Nación, ya pasó en 1844 cuando San Martín se lo dona a Rosas, luego cuando interviene Sarmiento. Forma parte de los sectarismos extremos de la sociedad”, afirmó.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

