Pocius, el "cazatalentos" de los Nuggets que estuvo detrás de la llegada de Campazzo a la NBA

Fueron compañeros en el Murcia de España allá por el 2017 y el lituano quedó cautivado por el juego del base argentino en tan solo un puñado de entrenamientos. Durante esa sola temporada, Martynas Pocius y Facundo Campazzo forjaron una amistad que permitió años más tarde la llegada del cordobés a uno de los equipos más fuertes de la NBA.

“Todos los días, en la práctica, jugaba con él, contra él, o digamos sentado, al margen, mirando a este tipo como, 'Este chico simplemente no pertenece aquí, ese no es su nivel'", recordó Pocius en una nota con el Denver Post, sobre sus primeros entrenamientos con "Facu" en el UCAM Murcia.

Veterano de mil batallas, con nueve dedos en sus manos, y verdugo de la Selección Argentina en el mundial de Turquía 2010 con Lituania, Pocius se cruzó en el camino de Campazzo, cuando jugaba su última temporada como profesional con tan solo 31 años.

"Acabo de entrar, los primeros dos juegos de pretemporada y pensé, 'Mierda, este tipo es increíble'", rememoró sobre el base argentino. En esa campaña, "Facu" llegó al Murcia cedido por el Real Madrid y fue el líder del equipo en puntos (13,2) y asistencias (6,7) jugando más de 30 minutos por partido. El lituano fue clave para que Campazzo diera el salto de calidad en Europa, y durante esa temporada fue uno de los mentores del argentino.

Los problemas físicos llevaron al alero báltico a retirarse en junio de 2017, pero poco tiempo después, Arturas Karsinovas, gloria lituana del baloncesto y en ese momento General Manager de los Nuggets, le hizo una oferta para incorporarse a su equipo de trabajo en el departamento deportivo, como "cazatalentos".

Uno de sus primeros informes fue justamente sobre Campazzo. "He jugado con él y siento que pertenece a este nivel", escribió Pocius casi tres años atrás. “Este tipo es bueno. Puede estar en la NBA", agregó el ojeador que se especializa en el mercado europeo.

Desde ese día, los Denver Nuggets pusieron los ojos en el cordobés. El punto de inflexión fue sin dudas el mundial de China 2019, donde Campazzo brilló en los cuartos de final contra Serbia y dejó en ridículo a la estrella de los Nuggets, Nikola Jokic. Sus 18 puntos, 12 asistencias y 6 rebotes fueron demasiado para los favoritos al título, pero según el periodista Mike Singer, lo que llamó la atención de los ojeadores de Denver fue una asistencia de "faja" desde la línea de triple.

Allí volvió a entrar en escena Pocius, que aclaró las dudas de los dirigentes. "Puedes ver a tipos como (Milos) Teodosic, que quizás sea tan bueno como pasador, pero tienen una composición totalmente diferente", dijo. "Este chico es duro como una mierda, es un competidor de muy alto nivel, no le gusta perder".

"Con cualquier otro equipo, fácilmente podría haber tomado probablemente más dinero, un papel mucho más importante en un equipo que no estaría en los playoffs. Creo que para él lo más importante era estar en una cultura ganadora y tener la oportunidad de ganar", agregó.

Finalmente el 30 de noviembre de 2020, la franquicia del Oeste anunció la contratación oficial de Campazzo. Por eso, desde su llegada a Colorado, Martynas Pocius se convirtió en la referencia número 1° del cordobés en Estados Unidos.

Fue él quien lo recogió en el aeropuerto, lo llevó a su nueva casa, le instaló televisión e Internet, y hasta le enseñó a pedir comida. También facilitó su transición en los entrenamientos, explicando cada duda del argentino.

"Tenía muchas preguntas sobre la dinámica del equipo, qué esperar, los árbitros, las diferentes reglas, incluso el idioma inglés", explicó Pocius, que también vistió la camiseta del Real Madrid desde el 2001 hasta el 2013.

Pumped to welcome my brother @facucampazzo to the @nuggets ! This season is about to be FUN! pic.twitter.com/9w5m9MxYBN

— Martynas Pocius (@MartyPocius) December 1, 2020