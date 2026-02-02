Pinamar: La Justicia prohibió las 4×4 y UTV en La Frontera tras el accidente de Bastian

La Justicia bonaerense ordenó la suspensión de todas las actividades recreativas motorizadas en la zona conocida como “La Frontera”, a tres semanas del accidente en el que Bastian Jérez sufrió graves heridas. El niño fue operado este lunes por séptima vez.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la medida fue dictada por el juez suplente Félix Adrián Ferrán, del Juzgado Civil y Comercial N°4 de Dolores, al hacer lugar a un amparo presentado por el ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano.

La resolución impone el “cese inmediato” y la prohibición de pruebas de destreza, competencias y maniobras temerarias con camionetas 4×4, UTV, cuatriciclos y motos, aun cuando el sector sea de titularidad privada, por tratarse de conductas de riesgo que dejan frecuentemente a niños como víctimas.

El magistrado rechazó el argumento de la Municipalidad de Pinamar sobre la imposibilidad de intervenir en predios privados y sostuvo que el Estado debe garantizar la seguridad ante “siniestros graves y muertes” que se repiten cada temporada.

La prohibición se mantendrá hasta que el municipio asegure la señalización, delimitación y supervisión efectiva del lugar.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

