Pilotos de Aerolíneas realizarán el jueves asambleas en Aeroparque

Aviones de Aerolíneas Argentinas en Aeroparque. (Foto: Gentileza / Archivo).

Los pilotos de Aerolíneas Argentinas, nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), realizarán el próximo jueves asambleas informativas en el Aeroparque Jorge Newbery para analizar acciones directas ante lo que consideran incumplimiento por parte de la empresa de las negociaciones paritarias, lo que podría derivar en demoras o eventuales cancelaciones de vuelos.

Así lo hicieron saber a través de una publicación en su red social X, donde advirtieron que “una vez más, la demora intencionada por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial, representa una nueva provocación por parte de esta administración”.

Apuntaron que, además, “ante los reiterados y sistemáticos incumplimientos de nuestro convenio colectivo de trabajo, informamos el inicio de medidas de acción directa” y añadieron que “tampoco se puede soslayar el proceso desregulatorio al que actualmente está siendo sometida nuestra actividad, que impacta de lleno en nuestro trabajo cotidiano”.

Por su parte, desde Aerolíneas Argentinas indicaron que “la medida de APLA pretende ejercer presión sobre la discusión paritaria y en las modificaciones regulatorias que afectan su actividad”.

“Esto se da en un contexto en que Aerolíneas Argentinas finalmente pudo dejar atrás una década y media de pérdidas operativas millonarias y de permanentes pedidos de fondos del Estado para poder sostener su operación. Este proceso virtuoso tiene que ser acompañado por los sindicatos con responsabilidad, y este tipo de medidas atentan contra el desarrollo positivo y el crecimiento de la empresa”, añadieron.

Y afirmaron que “desde Aerolíneas Argentinas se continuará trabajando para mitigar cualquier efecto que esta medida pudiera tener en los planes de vuelo de sus pasajeros”, concluyeron.

El gremio especificó que las asambleas fueron programadas en Aeroparque para el 9 de octubre de 16 a 20 horas y el 24 de octubre de las 6 a las 10 horas y advirtieron que, durante esas asambleas, se producirán demoras en los vuelos y posibles cancelaciones, al tiempo que hacen “responsable a la empresa de cualquier inconveniente que pueda surgir en la operación”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

