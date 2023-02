Piden que el Gobierno difunda el operativo de seguridad escolar

El legislador provincial, Marcelo Cossar (UCR), reclamó que el Gobierno de la provincia “lleve tranquilidad a los padres, alumnos y docentes, y que detalle cómo se hará este año el Operativo Blanco”.

Cossar dijo que “ya fracasó el Operativo Verano y la noticia no fueron los artistas de teatro sino la violencia y los robos en localidades turísticas. ¿Cómo piensa cuidar el Gobierno Provincial a los alumnos cordobeses que en una semana vuelven masivamente a las escuelas?”

También solicitó precisiones respecto de lo que se conoce como Operativo Blanco, el operativo de seguridad escolar que debería estar listo y a punto teniendo en cuenta la proximidad del inicio de clases en todas las escuelas de Córdoba.

“Aumentaron las cuotas, aumentaron los uniformes, pero lo que más nos preocupa a los padres es que aumentó la inseguridad en Córdoba de una manera alarmante y que nuestros chicos son las principales víctimas de robos en las calles”, apuntó a través de un comunicado de prensa.

Agregó que “el año pasado fueron los padres quienes tuvieron que organizarse para cuidar a sus chicos, el caso más conocido fue el del Colegio Monserrat. Este año, al esfuerzo económico que ya hacen los padres para sostener la escolaridad de los chicos, ¿también serán los padres los que se tengan que hacer cargo de la seguridad cuando van a la escuela?”

Planteó luego que “estamos viviendo una inseguridad como nunca vimos antes, necesitamos también respuestas que nunca dieron antes. Todos los policías de Córdoba tienen que estar en la calle cuidando a los cordobeses, no haciendo tareas administrativas, necesitamos a todos los policías en la calle”.

Por último, el legislador también se refirió al anuncio del gobierno municipal de realizar una prueba piloto de Seguridad Ciudadana en el Parque Sarmiento. En ese sentido expresó que “la inseguridad es transversal en la ciudad de Córdoba. Me parece más a Gran hermano, a una puesta en escena. El Parque Sarmiento no es una zona roja. Se me ocurren 20 lugares antes. Que vayan a un lugar complicado como el barrio General Savio”.