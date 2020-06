Piden informes al municipio por el fraude virtual a contribuyentes de la capital cordobesa

El concejal Juan Pablo Quinteros (Encuentro Vecinal) presentará en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, un pedido de informe al Departamento Ejecutivo Municipal “a los fines de poder determinar las acciones legales, administrativas y de difusión que haya llevado a cabo el municipio respecto al cobro ilegal de tributos realizado por intermedio de una estafa que se encuentra en investigación penal preparatoria en el Ministerio Público Fiscal”. El edil también demanda los motivos por los que la comuna no informó públicamente sobre la estafa que había denunciado judicialmente.

La presentación de Quinteros se realiza luego de que el diario La Voz del Interior diera a conocer ayer domingo por la tarde un informe periodístico sobre el fraude virtual a contribuyentes.

En la nota periodística por “la que tomamos conocimiento de la situación se expresa: ‘No fue la primera vez que estos estafadores no identificados realizaban esta compleja maniobra para robarle dinero a los contribuyentes capitalinos: el 23 de abril, Andrés Varizat, asesor letrado de la Municipalidad de Córdoba, radicó una denuncia "contra sujetos a establecer" que "generaron una página similar a la página web municipal y contactaron por correo electrónico a distintos contribuyentes, persuadiéndolos de generar pagos a cuentas de terceros". La denuncia quedó registrada bajo el número de sumario 291/20 en la Unidad Judicial de Delitos Económicos. Sin embargo, su contenido no trascendió hasta esta publicación”.

Quinteros dijo al respecto que “el hecho del que tomamos conocimiento se habría configurado meses atrás, y al parecer la Municipalidad de Córdoba, al tomar conocimiento del mismo, acudió mediante su Asesor Letrado a formular la denuncia pertinente en la Unidad Judicial de Delitos Económicos, tomando intervención la Fiscalía especial de Cibercrimen, a cargo del Dr. Franco Pilnik”.

Agrega que “resulta sumamente llamativo que habiendo tomado conocimiento de esta maniobra estafatoria, el municipio no haya desarrollado, de manera inmediata, un protocolo de difusión y comunicación masiva dirigida a los vecinos de nuestra ciudad tendiente a evitar daños patrimoniales a los mismos. Recién en día de la fecha, por medio del portal web de noticias referido, la ciudadanía toma conocimiento de esta situación”.

Señala más adelante que “para salvaguardar derechos de los vecinos y evitar que más personas sean engañadas, la Municipalidad de Córdoba debe efectuar una correcta y masiva campaña de difusión alertando a los vecinos de este intento de estafa, por todos los canales a su alcance, y llevar tranquilidad y certeza a la ciudadanía respecto a los medios de pago de sus obligaciones tributarias”.

Plantea finalmente que “no queda claro el motivo por el cual no se dio a conocer este hecho, que hubiera evitado que se consumaran las estafas que hoy se están conociendo. También es llamativo que después de 40 días de formulada la denuncia, la causa aparentemente no tenga avance alguno. Por ello solicitamos que por intermedio de la Asesoría Letrada de la Municipalidad de Córdoba se constituya en querellante particular en la causa penal iniciada a los efectos de establecer con certeza quiénes han sido los autores y cuantificar las víctimas de esta fraudulenta y burda maniobra en la que se ha puesto al municipio en el centro de la escena”.

VER Adhirió a una supuesta moratoria municipal, pagó 53.272,75 pesos en 12 cuotas, y resultó un fraude.

VER Fraude a contribuyentes: el sitio desde el que se hicieron las últimas estafas operaba desde un servidor en Buenos Aires.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.