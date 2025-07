Pichetto advierte que el veto al aumento de jubilaciones puede tener efectos electorales negativos para el gobierno

El jefe del bloque Encuentro Federal en Diputados, Miguel Ángel Pichetto, lanzó una fuerte advertencia al Gobierno nacional sobre las consecuencias políticas de un eventual veto a la reforma jubilatoria, calificándolo como un camino “muy negativo desde el punto de vista electoral”.

En una entrevista con Radio Mitre, el legislador instó a la administración de Javier Milei a retomar el diálogo y el consenso para abordar temas sensibles como las jubilaciones, el estado de las rutas nacionales y la distribución de recursos a las provincias.

Pichetto destacó la postura de su bloque, que ha acompañado a los gobernadores y sectores vulnerables como jubilados, universidades y el Hospital Garrahan. “Son temas donde entra la cuestión humana y la necesidad de convocar al Gobierno con una cuota de sensibilidad para resolverlos”, afirmó. En este sentido, defendió la necesidad de un aumento “razonable y necesario” para los jubilados, un sector que, según el diputado, “ha soportado el impacto del ajuste de manera demoledora” en el último año y medio, al igual que los empleados públicos.

El legislador también criticó la actitud del Gobierno frente a las provincias, que han mostrado “gran comprensión y acompañamiento” pero enfrentan problemas como el deterioro de las rutas nacionales y la falta de distribución de los fondos recaudados por el impuesto al combustible. “Si el Gobierno no está decidido a hacer obra pública, debe pasarle ese dinero a las provincias para que las mantenga”, reclamó.

En esa línea, Pichetto subrayó la importancia del diálogo político para evitar la confrontación. “El Gobierno tiene que entender que el factor del diálogo y los consensos lo puede llevar a mejores caminos. Más allá del veto al tema jubilaciones, debería encontrar alguna propuesta y alguna mejora”, propuso, aunque aclaró su desacuerdo con las moratorias previsionales.

Durante la entrevista, Pichetto desmintió categóricamente una supuesta reunión con la vicepresidenta Victoria Villarruel, calificándola como una “operación vil” destinada a “joder la vida”. “Tengo un trato correcto con todo el mundo, pero no me he reunido para analizar ninguna circunstancia de carácter político”, aclaró, recordando que su único encuentro con Villarruel fue público, en el marco de la Comisión Bicameral de Cuentas en el Senado.

El diputado apuntó contra un periodista y un portal que, según él, impulsaron esta “mentira” sin consultarlo. “Es una pavada, una operación infame”, sentenció, y advirtió sobre los riesgos institucionales de profundizar la confrontación entre el presidente y la vicepresidenta. “Es un grave error, debilita a la Argentina a nivel nacional y repercute en la economía”, afirmó.

Finalmente, Pichetto reiteró que no tiene “ninguna construcción” con Villarruel y criticó a quienes “juegan de operadores del Gobierno” con estas versiones. “Hay riesgos en el plano institucional de profundizar esta confrontación”, concluyó, alertando sobre las consecuencias de un enfrentamiento que podría generar “problemas mayores” para el país.

