“Phygital”: Fisíco+digital, el futuro de la industria del entretenimiento

Ya acostumbrados a Netflix o Spotify, plataformas que instalaron el on demand como algo cotidiano, por estos días de aislamiento obligatorio aparecieron múltiples ofertas virtuales ligadas al arte. La web y las redes sociales se colmaron de shows musicales, obras de teatros, y recorridos 360° por galerías de arte, entre otros ejemplos. ¿Así será el futuro de la industria del entretenimiento o hay algo más?

Todos los sectores están siendo afectados y el mundo de la cultura no es la excepción. Tanto empresarios, como artistas y consumidores son parte de una carrera que ya está en marcha. Enrique Cortés Funes, junto a Alejandro Repetto, publicaron el libro "Diseño de futuros para transformar el presente" dónde analizan cómo preparase para lo que se viene en cuánto al avance tecnológico. En sintonía con lo que plantean, el material se puede descargar de Internet.

Para Cortés Funes, diseñador de futuros certificado por el Institute for the Future (Palo Alto, California), la industria del entretenimiento es insignia en la relación entre tecnología y el trabajo de las personas. “Todavía estamos en una época donde lo digital se contrapone a lo físico, como si fueran dos caminos. Sin embargo, hay una posibilidad de aceptar el concepto “Phygital”, que es físico más digital. Esta idea de sumar, no oponer. La experiencia física, si es buena, seguirá siendo consumida. Vemos que de esta manera hay una oportunidad de potenciar los horizontes de mercado. Por ejemplo, Teatrix, la plataforma para ver teatro ¿es lo mismo que la experiencia física? No, pero no es lo mismo que nada. Hay formas de jugar para que se potencien lo físico y lo digital”, explica quien también es filósofo con un máster en lógica y filosofía de la ciencia. Además, sostiene que otro desafío para la industria es pensar cómo aplicar la tecnología a la hora de producir contenido de acuerdo al contexto de consumo y no a la clásica segmentación etaria y de género.

“El futuro no se puede predecir, pero sí se puede poner en práctica la anticipación. Desde el hoy, vislumbrar cómo puedo ser el mañana. Ir construyéndolo”; dice Cortés Funes, co-fundador de Extendidos, un medio que reúne a personas interesadas en el diseño de futuros y la tecnología a través de diferentes formatos. Además, asegura que en el contexto de la pandemia el mejor antídoto es construir futuro.

¿Quién se abre más a la experiencia de lo digital, el empresario o el artista?

Es una cuestión humana. El que más se mueve hacia el diseño de futuro es el que más amenazado está. Cuando estoy en la cornisa veo qué puedo hacer, lo ideal es que lo hicieran antes de caer. Por ejemplo, frente a la pandemia, los que se adelantaron se encontraron mejor parados. Un primer motor es la supervivencia.

Los artistas empiezan a encontrar que lo digital en sí mismo no es el enemigo, al contrario, lo acerca más al público, le genera nuevas vías de control de su contenido. Por eso, lo ven de manera más positiva. Hay un movimiento fuerte en los hilos de poder, al tema lo firma quien lo tiene que firmar. Hoy lo ves con Spotify en el mundo de la música, cualquier músico puede subir su canción, tomar contacto con gente y eso le potencia un posible show, digital o físico. En cambio, en el cine todavía no está ese grado de democratización del acceso y contacto entre el contenido y el espectador. Si bien cada lenguaje no es lo mismo, en general, el artista ve en estas plataformas nuevas oportunidades.

Si avanzaran proyectos de Inteligencia Artificial (IA) componiendo canciones o escribiendo guiones, ¿sería en detrimento de la creatividad?

No, la potencia. Hay un mito, cuando uno analiza la intuición o el proceso creativo, hay una parte netamente creativa y otra compuesta por etapas manuales. Casi que se podría plantear algorítmicamente hacia dónde querés llevar a un espectador. Pero que genere empatía o una cuestión de valoración, son cosas que las máquinas no pueden hacer. Cuando planteamos humanos más maquinas, es que cada uno haga lo que sabe hacer. No creo que el próximo Steven Spielberg sea un algoritmo. Que el contenido esté bueno dependerá de cuestiones creativas, una máquina te ayuda a cuestiones mecánicas. No hay que contraponernos, hay que potenciarnos con la tecnología. Un poco los medios tienen la idea distorsionada de que la IA nos viene a reemplazar. Hay que bajar esa espuma porque genera mucha ansiedad. Las máquinas van a tomar lo que vos no querés hacer. La IA tendría que potenciarte en encontrar el público, para ser asertivo en datos, etc. Lo que hay que hacer es replicar las maneras interesantes de pensar a través de un algoritmo y, cómo lo hacés crecer , dependerá del contexto y las emociones.

"No creo que el próximo Steven Spielberg sea un algoritmo".

¿Cuál es lugar de los consumidores frente al avance de lo digital en el entretenimiento?

Cuán permeable sos a una curaduría de contenidos que no es la propia. Hay gente que está muy contenta con lo que le ofrece el algoritmo porque conocen artistas a los que no hubieran llegado por su cuenta. La otra parte, es cuando empezás a confiar demasiado en el algoritmo y no tanto en lo que crees que te gusta. Está bueno plantear que la IA te retroalimenta, te sugiere y aprende con vos. Pero vos mismo vas aprendiendo. Hay una danza de a dos para que la recomendación sea positiva. La curaduría es importante porque hay un exceso de contenido y poco tiempo, entonces querés ser asertivo. El consumidor está empezando a entender que los datos que da son en su beneficio, no en su contra.

A los que venimos de la era física de escuchar música en un CD, nos gustaban un montón de temas de diferentes artistas y tenías que comprar el cd completo. Hoy podes escuchar un solo tema. Está bueno tener el poder de lo que uno elige.

También el consumidor está tomando conciencia de que las bases de datos dónde se los cargaban eran muy fijas, como la edad. Eso tiene que madurar con la idea del contexto. El consumidor está exigiendo que los contenidos a consumir sean acordes al contexto ambiental, emocional y del momento de la vida.

¿Al consumidor es el al que menos le cuesta lo “Phygital”?

Hay muchos que están en sus primeras experiencias digitales y se sacaron un tabú. Lo que es difícil es saber cuánto está dispuesto a pagar por esto. Hoy en la PC en formato digital compiten un montón de contenidos y hasta a nivel global. El menú es más amplio, por eso insisto en esto de ayudar a entender qué quiero y cuándo lo quiero. Con muchas opciones es difícil de elegir y antes de decir está la selección. El consumidor está adquiriendo este bautismo digital y, al mismo tiempo, está queriendo recrear lo que pasa en el ambiente físico de su casa. Y está bien, porque que algo sea digital no quiere decir que no sea humano. Ahí está la dosis, cuando la gente busca el ritual, lo social, el desafío en lo "Phygital" es no olvidarse de lo humano.

¿Una de las palabras claves del futuro es curaduría?

Totalmente. El nexo inteligente entre contenido y consumidor es fundamental. ¿Cuál es el próximo paso que se va a dar? Contexto. Y para un mejor contexto se requiere de censores, porque la IA sin datos no sirve. Incluso todavía hay plataformas que son torpes y generan molestia.

Parece que a los seres humanos somos nostálgicos del pasado, renegamos del presente y tenemos miedo del futuro.

Hay que aceptar que hay cuestiones humanas que no cambian. Si hay algo que enseña el diseño de futuro es que para mirar al frente hay que mirar doblemente hacia atrás. Si confías en la naturaleza humana, no debería dar miedo el futuro, porque no será tan distinto como parece. Podrá cambiar la forma del ritual, pero no el ritual, como personas seguimos queriendo lo mismo.

--

>> Te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN: INGRESÁ AQUÍ. Hacemos periodismo.