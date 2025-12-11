Petri defendió la compra de los aviones F16

Conéctate con nosotros

El ex ministro de Defensa Luis Petri reivindicó la compra de aviones F-16 por parte del Gobierno argentino, como forma de respaldar a sus Fuerzas Armadas, y rechazó las críticas hacia esas aeronaves al afirmar “ahora se han transformado todos en sommelier de aviones caza”.

Petri consideró que la compra de los F-16 es “la más importante de las Fuerzas Armadas en los últimos 40 años” y aseguró que permiten a la Fuerza Aérea dar “un salto tecnológico de 30 años por lo menos”.

El actual diputado nacional, que estando al frente del Ministerio de Defensa llevó adelante la operación de compra de esos aviones de combate, aseveró: “Logramos tener disuasión efectiva, no de cotillón, y logramos tener el control de nuestro espacio aéreo”.

Recordó, en declaraciones a la señal de noticias TN, que la Argentina no tenía aviones supersónicos “desde 2015”, cuando fueron desprogramados los Mirage de origen francés.

Respecto de los cuestionamientos a la compra a Dinamarca, Petri afirmó: “A mí las críticas del kirchnerismo me tienen sin cuidado, porque ellos demonizaban a las Fuerzas Armadas, las destrataban y las desfinanciaban”.

“Ellos dicen que estuvieron a punto de comprar aviones JF-17 chinos y no lo hicieron, lo hubiesen hecho, porque hace 40 años que no se hacen compras relevantes” para el ámbito militar.

Agregó que “este Gobierno tiene la decisión de respaldar a sus Fuerzas Armadas, y una forma de hacerlo es equipándolas” y sostuvo que en lugar de las críticas prefiere priorizar la opinión de “oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea que estaban emocionados” al recibir los nuevos aviones.

Sobre los FJ-17 chinos puntualizó que “solo se han fabricado 145 en todo el mundo”, mientras de los F-16 como los adquiridos a Dinamarca “se han fabricado más 4.500, y de ellos 3.600 se encuentran volando”.

Explico que unos 800 F-16 “son utilizados hoy por Estados Unidos, la principal potencia militar del mundo” y resaltó: “Más de 26 países los utilizan, no hay discusión posible, están modernizados y tenemos aviones para 25 años más”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

