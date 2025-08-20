Conéctate con nosotros

Noticias

Pese a las críticas, el gobierno nacional libera la circulación de camiones bitrenes

Publicado

Un camión bitren. (Foto: Gentileza Tiempo Argentino).

El Gobierno nacional implementó, mediante la Resolución 1196/2025 publicada este martes en el Boletín Oficial, la libre circulación de camiones bitrenes en todo el país, eliminando restricciones horarias salvo en tramos con riesgos para la seguridad vial, como curvas pronunciadas o puentes con capacidad limitada. Esta medida, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, busca optimizar la logística y reducir costos, pero generó críticas por el impacto en la seguridad vial y los efectos sobre el estado de las rutas.

Hasta ahora, los bitrenes —vehículos de carga con un camión tractor y dos remolques— solo podían circular por el 26,5% de las rutas nacionales y el 11% de los tramos en la provincia de Buenos Aires, en horarios específicos. La nueva normativa elimina estas limitaciones, iguala el tratamiento administrativo para todas las categorías de bitrenes y suprime trámites burocráticos, como los requeridos para la categoría 3, que generaban demoras de hasta 90 días. Además, se alinea con la desregulación del transporte automotor de cargas, eliminando requisitos como el Registro Único de Transporte Automotor (R.U.T.A.) en diciembre de 2024.

La Secretaría de Transporte destacó que la medida “simplifica y agiliza normas obsoletas”, mejorando la previsibilidad normativa y reduciendo cargas administrativas. Entre los beneficios de los bitrenes, se subraya su capacidad de carga hasta un 75% mayor que un camión convencional, la reducción de costos logísticos, mayor seguridad operativa y menor emisión de carbono por viaje.

Sin embargo, la decisión generó controversia. Desde Dolores, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, calificó la medida como “una bomba a punto de estallar”. Argumentó que los bitrenes, con hasta 30 metros de largo y mayor peso, deterioran las rutas nacionales, muchas de las cuales están sin mantenimiento. “No doblan como un camión convencional y necesitan mayor distancia de frenado”, alertó, señalando el riesgo que representan en caminos con infraestructura deficiente. Marinucci acusó al Gobierno de priorizar el negocio de unos pocos por encima de la seguridad vial.

La resolución permite la circulación de bitrenes en casi toda la red vial nacional, incluyendo provincias donde antes estaba restringida. El Gobierno sostiene que esta medida fomenta el crecimiento productivo al reducir costos logísticos y optimizar la conectividad. Sin embargo, la falta de mantenimiento en las rutas y las características propias de los bitrenes plantean interrogantes sobre la seguridad vial.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

News

