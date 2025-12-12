Pedro Sánchez: Operaciones de Estados Unidos en aguas internacionales desafían el derecho internacional

Las operaciones estadounidenses en aguas internacionales contra presuntas actividades de narcotráfico representan un desafío al derecho internacional y cuestionan la coherencia de Occidente en la aplicación de sus principios, declaró el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

En una entrevista exclusiva publicada el viernes por la revista italiana L’Espresso, Sánchez afirmó que Estados Unidos ha perpetrado asesinatos en aguas internacionales sin proceso judicial, con el pretexto de combatir el narcotráfico.

Sánchez afirmó que tal desafío al derecho internacional es profundamente preocupante y refuerza las críticas externas de que Occidente aplica sus principios de manera inconsistente.

En los últimos meses, el gobierno estadounidense ha intensificado las operaciones antinarcóticos en el Caribe y aguas cercanas a Venezuela, alegando esfuerzos para frenar el narcotráfico en medio de las tensiones entre Washington y Caracas.

Sánchez instó a todas las partes a resolver las disputas por medios pacíficos y políticos para evitar una mayor escalada.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

