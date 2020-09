Pechito López, Kobayashi y Conway tienen la pole provisoria para las 24 horas de Le Mans

Los mil HP del motor V6 que impulsa al Toyota TS050 Hybrid de la categoría LMP1, del WEC, manejados por el japonés Kamui Kobayashi rindieron a pleno y clavaron el mejor tiempo de la primera clasificación, en el trazado de 13.626 metros con 3m17s089/1000. El trinomio José María "Pechito" López, Kobayashi y el inglés Mike Conway fue seguido por el otro Toyota, el número 8, a cargo de Kazuki Nakajima (tiempo suyo), el neozelandés Brendon Hartley y el suizo Sébastien Buemi. Quedó a 472/1000. Los dos Toyota, son los dos candidatos a la victoria de no mediar sorpresas. Este viernes, desde las 6:30 de Argentina, se define la clasificación que se espera sea muy disputada entre ambos autos japoneses, que quedaron con margen para bajar sus tiempos.

La competencia empezará el sábado, a las 9:30 de nuestro país y finalizará el domingo a esa misma hora. Pechito, es el encargado de conducir el auto una mayor cantidad de horas durante la noche de Le Mans. Televisa Fox Sports 3.

Pechito empezó con el pie derecho a fondo tras su sueño de vencer en las míticas 24 horas de Le Mans, que se corren desde 1923, y que son la prueba reina del Mundial de Resistencia. El piloto de Río Tercero busca escribir su nombre en la historia grande automovilismo mundial.

El rival directo de los Toyota, el Rebellion R13, conducido por el brasileño Bruno Senna (sobrino de Ayrton), el francés Norman Nato y el estadounidense Gustavo Menezes, fue tercero a cuatro segundos y medio del primero. El Rebellion rompió motor en los entrenamientos y llegó justo a la primera tanda oficial.

En tanto que el cuarto fue el ENSO CLM P1/01 al mando del francés Tom Dillman, el canadiense Bruno Spengler y el británico Oliver Webb, a siete segundos.

If you've enjoyed seeing our #TS050 HYBRIDs under the French sun, then you're in for a treat when day turns to night during FP3! 🌘

Before darkness arrives let's look back at our car in action earlier today. 😎#ToyotaGAZOORacing #LeMans24 @FIAWEC pic.twitter.com/obukrNQ3KX

— TOYOTA GAZOO Racing WEC (@Toyota_Hybrid) September 17, 2020