"Pato" Garino no renovó con el Baskonia y Marcos Delía finalizó su vínculo con la Virtus Bologna

Dos jugadores indiscutidos de la Selección Argentina quedaron sin club y analizan su futuro de cara a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Patricio Garino decidió no renovar su vínculo con el campeón de la Liga Endesa 19/20, y Marcos Delía no continuará en el Virtus Bologna de Italia, club que no hizo uso de la cláusula de renovación automática del contrato del basquetbolista que finalizó en junio pasado.

El pivote bonaerense, de 28 años, abandonará así la institución que lideraba la clasificación de la Liga Italiana de básquetbol (Legabasket) hasta antes de la interrupción del certamen, por la pandemia del coronavirus, en marzo pasado. Mientras que el alero marplatense tomó la decisión de no renovar contrato y encontrar un nuevo camino en su carrera deportiva, según informó el diario Marca Deportiva de Mar del Plata.

"Pato" Garino no pudo participar de la Fase Final Excepcional de La Liga ACB, donde el Baskonia se coronó campeón, porque decidió terminar su rehabilitación luego de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en noviembre del año pasado.

Por su parte, la confirmación de la salida de Marcos Delía, fue comunicada por el CEO de la Virtus Bologna, Luca Baraldi. "(Marcos) Delía dejará el equipo, lo mismo que Frank Gaines, Devyn Marble y David Cournooh", sostuvo el dirigente en declaraciones que reprodujo el sitio especializado Eurohoops.

El interno oriundo de Saladillo, integrante del seleccionado argentino subcampeón mundial en China 2019, promedió 7,5 puntos; 4,5 rebotes y 1 asistencia por partido, al cabo del período regular de la competencia.

--

--