Paso a paso: Atenas le ganó a Peñarol y se despegó del fondo de la tabla

En un duelo de necesitados, Atenas se hizo fuerte de local y le ganó con contundencia a Peñarol por 90 a 71, cortando una racha de tres derrotas al hilo. Además, "El Griego" se aseguró la diferencia a favor en caso de igualdad de puntos al término de la fase regular con el "Milrayitas". El goleador y figura fue Mateo Chiarini con 25 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias, acompañado de Franco Baralle con 18 tantos.

"La clave fue que no nos caímos en el arranque, cuando ellos sacaron una pequeña diferencia. Con el correr de los minutos nos pusimos más duros y no dejamos que sigan estirando esa ventaja. En el segundo tiempo creo que se nos abrió el aro, por ahí tomamos tiros que entraron y en el primer tiempo no, así que contento como se dio todo para lograr la victoria", afirmó el goleador Chiarini en los vestuarios.

El equipo de Osvaldo Arduh sabía que este partido era crucial en la lucha para no descender, y así se lo tomó. Con el trío de juveniles (Baralle, Chiarini y Lema) como figuras y el debut de Chris Longoria (3 puntos) en La Liga, "El Griego" demostró que tiene material para mantenerse lejos de los puestos de riesgo. Sin dudas, este triunfo clave sirve como envión para los tres partidos que disputará en La Rioja como local: Estudiantes de Concordia, Obras y el campeón San Lorenzo.

Con un arranque dubitativo, el dominio de las acciones se inclinó para el lado visitante, ya que de entrada metió un parcial de 14-7 siendo Juan Pablo Cantero (ex Atenas) el encargado de manejar los hilos del equipo. La noche húmeda parecía envolver las aspiraciones "Griegas", pero apareció el otro base: Franco Baralle.

El juvenil desplegó todo su talento y convirtió 5 puntos consecutivos para empatar el partido en 15 tantos cada uno. A partir de allí Atenas ajustó en defensa y logró frenar a los tres extranjeros visitantes, el sostén del equipo de Carlos Romano. Con más errores que aciertos (12 pérdidas en total), el primer tiempo no tuvo un claro dominador, y con un buen cierre en defensa, los cordobeses aprovecharon el contragolpe para anotar e irse al vestuario arriba por 40-35.

TERCER CUARTO VERDE

Con la confianza por las nubes, Atenas salió a ganar el partido en el tercer cuarto. Los encargados de quebrar definitivamente el pleito fueron Baralle y Chiarini, que se combinaron para anotar 15 puntos consecutivos (11 de Chiarini) y así sacar una diferencia de 13 tantos (55-42) en menos de cinco minutos.

El sacudón terminó por agrietar las aspiraciones de Peñarol, que sin respuestas colectivas, empezó a tomar decisiones apresuradas y sin orden alguno. Tal fue así, que Melvin Johnson (segundo máximo goleador de La Liga) se retiró a principios del tercer cuarto y nunca más volvió a ingresar. Cuando Carlos Romano decidió mandarlo nuevamente a la cancha en el último cuarto, el extranjero se negó a ingresar y se produjo un encontronazo con el entrenador.

Mientras tanto del otro lado, las caras eran de felicidad y aliento. Con una ventaja de 18 puntos (68-50), "El Griego" entró a jugar el último cuarto decidido a cerrar definitivamente el encuentro, y así fue. El "Milrayitas" no pudo volver al juego, y evidenciando varias falencias defensivas terminó cayendo en Córdoba por 90 a 71.

A su vez, Atenas se aleja de los puestos de abajo y mejoró su marca con 10 triunfos y 15 derrotas, y superó por un escalón a Peñarol (10 y 16).

