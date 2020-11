Paro y fuerte movilización de los trabajadores de la Salud en reclamo de salarios y más personal

Los trabajadores de la salud pública de Córdoba realizaron ayer un paro de actividades y se movilizaron en reclamo de un aumento salarial y de la incorporación a planta permanente de los empleados que cumplen funciones mediante contratos informales.

Por su parte, el secretario General de ATE, Federico Giuliani dijo que “esta Multisectorial viene a decir que no hay posibilidad de paz social si no nos convocan a diálogo. Si no sucede antes del 20 de noviembre hay que profundizar con medidas de fuerza”.

Una nutrida cantidad de manifestantes formó parte ayer de la caravana que inició en la Avenida Colón al 2.700, a la altura de la Plaza Jerónimo del Barco, y llegó hasta el centro cívico.

La medida de fuerza fue convocada por la Multisectorial de la Salud, que integran las delegaciones de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA); Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) y Médicos Autoconvocados (MA).

La protesta se motorizó luego del acuerdo entre el gobierno y el SEP, que incluyó una recomposición de 9% y un bono no remunerativo, con un rango que va desde los 2500 a los 12 mil pesos. Los trabajadores de la salud exigen un mínimo de 50 mil pesos.En la actualidad, según la Multisectorial, los trabajadores perciben un "salario por debajo de la línea de pobreza", con un básico de $29.900.

El dirigente de la UTS, Gastón Vacchiani, manifestó que la medida de fuerza alcanzó a todos los centros de salud provincial y municipal, y que solo se mantuvieron guardias mínimas, atenciones de emergencia y áreas de Covid-19.

Durante el acto, frente al centro cívico, Giuliani pidió declarar al ministro de Salud, Diego Cardozo como "persona no grata" en los hospitales de la provincia.

“Señor ministro Cardozo, abandone su soberbia, recorra los hospitales, acompañe a la primera línea, y si no está a la altura de las circunstancias, no solo por inhumano sino por incapaz, debe renunciar”, afirmó Giuliani en medio de un cerrado aplauso.

El dirigente criticó el acoso laboral y los aprietes que se sufrieron los días previos a la medida de fuerza “intentando dividir un colectivo de trabajadores que está convencido que nos salvamos todos o no se salva nadie”.

Giuliani expresó además que “somos esenciales, pero no descartables. Este gobierno demostró que en plena pandemia que sigue siendo miserable a la luz de los salarios que están pagando”.

En el documento que las organizaciones gremiales dieron a conocer, denuncian que "el abandono del sistema sanitario es una política de Estado, aplicada por todos los gobiernos -sin importar el signo político-. Se ha abandonado a la población a su suerte y junto con ella a sus trabajadores".

Agregan que "esta política de vaciamiento de lo público ha tenido su contracara en un desarrollo y robustecimiento récord del sector más concentrado de la medicina privada. No hace falta aclarar que en este proceso, la variable de ajuste predilecta de los gobiernos y del monopolio de la medicina privada, hemos sido las y los trabajadores del equipo de salud, tanto profesionales, como no profesionales".

El listado de reclamos es el siguiente:

-Recomposición salarial urgente. Sin sumas en negro o no remunerativas. Por un básico inicial de 50.000 pesos.

-Regulación y aumento de honorarios por parte de APROSS, la mayor obra social de la provincia.

-Basta de precarización laboral mediante contratos, monotributos, becas o pagos por cooperadora. Pase a planta de todas y todos los precarizados y residentes.

-En el sector privado: salarios dignos y estabilidad laboral en sanatorios y clínicas.

-Reincorporación de las y los trabajadores de salud despedidos. Basta de despidos, traslados compulsivos, amenazas y aprietes.

-Aumento de personal, atendiendo a la especificidad de las tareas. Incorporación de personal con plenos derechos y salarios acordes a la tarea.

-Provisión continúa de EPP en cantidad y calidad suficiente.

-Protocolos elaborados con participación y control del personal para cuidarnos efectivamente.

-Que se garanticen las condiciones para el funcionamiento en modalidad “espejo” en todas las instituciones, para reducir los riesgos de contagio.

-Licencias para todos los compañeros y compañeras que son parte de grupos de riesgo. Avanzar en las condiciones para eliminar el pluriempleo que incrementa el riesgo.

-Testeo sistemático para coronavirus a todo el personal de salud.

-Defensa del derecho del acceso a la salud y de la salud pública.

-Paritarias para el sector salud que posibiliten discutir de manera específica nuestra problemática, es hora de que el gobierno se siente a dialogar con los sectores que verdaderamente representamos al personal de salud.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.