Paro de controladores aéreos: El gobierno amenaza a los trabajadores

El Gobierno advirtió este lunes que el servicio de navegación aérea es “esencial” y debe prestarse en al menos un 45 por ciento, ante el paro dispuesto para este martes por los controladores aéreos, como parte de su plan de acción gremial. El anuncio forma parte de las presiones que ejerce el Ejecutivo para evitar la realización de la medida de fuerza en apoyo a demandas salariales en la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y que incluyó una demanda judicial por parte de Aerolíneas Argentinas.

“En función a la proximidad del desarrollo de la tercera jornada de paro de los controladores aéreos, a realizarse durante el martes 26 de agosto de 7 a 10 y de 14 a 17, se recuerda que los servicios de navegación aérea son un servicio esencial establecido por ley y que se debe prestar un servicio mínimo del 45% de la operación aérea contemplada”, señaló la Secretaría de Transporte a través de un comunicado.

Las medidas habían sido convocadas por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) en el marco de un prolongado conflicto salarial con EANA. Pese a que el Ministerio de Trabajo había dictado semanas atrás la conciliación obligatoria, las negociaciones paritarias no lograron avances. El gremio rechaza la pauta oficial, que prevé un aumento del 1% mensual, y reclama una “propuesta salarial decente” para suspender las medidas.

ATEPSA adelantó que continuará con el plan de acción durante esta semana: las próximas restricciones a los despegues se aplicarán este martes de 7 a 10 y de 14 a 17; el jueves 28 de 13 a 16; el sábado 30 de 13 a 16 y de 19 a 22, aunque se excluyen a los vuelos sanitarios, humanitarios y a los servicios de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico (SAR).

Por su parte, Transporte apuntó que “el cumplimiento del servicio esencial será fiscalizado por la ANAC en todos los aeropuertos del país con inspectores de las direcciones de Inspección de Navegación Aérea, Transporte Aerocomercial e Infraestructura y Servicios Aeroportuarios”.

“El organismo vigilará el cumplimiento efectivo de la normativa con el objetivo de garantizar el porcentaje mínimo de operaciones estipulado, prevenir situaciones que comprometan la seguridad operacional y asegurar la continuidad del sistema aéreo ante eventuales intentos de paralización total”.

En caso de “constatar incumplimientos, la autoridad aeronáutica podrá labrar actas de infracción a la empresa y definir las sanciones aplicables conforme a la normativa vigente, que podrán ser multas económicas o una eventual inhabilitación de la concesión”, indicó Transporte.

“Asimismo, la ANAC, en su carácter de autoridad aeronáutica, podrá labrar actas de infracción a los titulares de licencias, es decir, a los controladores en cuanto tales, por eventuales incumplimientos, transgresiones o por conductas que pudieran afectar la seguridad operacional”.

Hasta el momento los paros realizados por el gremio ATEPSA ocasionaron la cancelación de más de 170 vuelos y más de 250 reprogramaciones, lo que afectó a unos 44 mil pasajeros.

A su vez, desde la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) se evaluaba realizar denuncias formales para activar sanciones económicas y consideraba efectuar reclamos por daños económicos, “reservándose acciones judiciales ante la afectación al sistema aerocomercial, se analizan vías administrativas y legales”.

Advirtieron que “se podrían llevar adelante multas millonarias por el impacto operativo y financiero de las medidas gremiales, que afectan conectividad y seguridad aérea”.

“EANA mantiene un monitoreo legal y operativo activo, reservándose el derecho de avanzar con medidas legales adicionales si persiste el incumplimiento”, concluyó.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.