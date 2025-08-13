Paro de 24 horas en el Hospital Garrahan: Trabajadores exigen emergencia pediátrica y aumento salarial

Los trabajadores del Hospital Garrahan decidieron en asamblea realizar un paro de 24 horas a partir de las 7 de la mañana de este miércoles, en reclamo de la sanción “urgente” de la Ley de Emergencia Pediátrica y un aumento salarial “inmediato”. Además, movilizarán a la sede de la obra social Unión Personal para protestar contra los copagos adicionales impuestos a los afiliados.

La medida surge tras una movilización previa en apoyo a la media sanción de la Ley de Emergencia Pediátrica, que prevé incrementos presupuestarios y salariales. Sin embargo, Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), criticó la demora en el tratamiento legislativo: “Los tiempos del Senado no responden a las necesidades urgentes del Garrahan. No hay fecha para su debate”.

Lipcovich también apuntó contra el presidente Javier Milei, quien “anunció que prefiere morir antes que destinar más recursos al Garrahan o a las jubilaciones”. En este contexto, los trabajadores resolvieron “reforzar el plan de lucha” para exigir un aumento salarial inmediato que atienda la crisis del sector.

Además, los trabajadores del Garrahan confirmaron su participación en el Plenario Nacional de Sindicatos Combativos, Movimientos Piqueteros y Agrupamientos de Jubilados, que se realizará el sábado 16. La medida refleja la creciente tensión entre los trabajadores y las autoridades, en un escenario de demandas urgentes por mejoras laborales y mayor financiamiento para la salud pública pediátrica.

